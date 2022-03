Rômulo comenta temporada especial do Chengdu Rongcheng na elite chinesa

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, estrela do Chengdu Rongcheng, da China, revelou o desejo de fazer um grande ano no clube em 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma grande temporada este ano.

“Vou trabalhar para que essa temporada seja a melhor da minha carreira. Estou muito motivado para esse ano de 2022. Espero continuar construindo a minha história com a camisa do clube este ano”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo está focado em fazer uma temporada de alto nível

“Nosso elenco está muito focado e motivado para este ano. Vamos lutar muito para que tudo saia como estamos planejando e para que a equipe tenha sucesso em sua caminhada", disse.