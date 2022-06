Itália melhora no segundo tempo, mas Alemanha reage e garante empate pela Nations League

O equilíbrio perdurou para Itália e Alemanha na tarde deste sábado (4), no Renato Dall'Ara, pela primeira rodada do Grupo A3 da Nations League. Nationalelf teve leva vantagem na etapa inicial, não tirou o marcador do zero, então, a Azurra cresceu depois do intervalo e saiu na frente com Pellegrini, mas Kimmich evitou a derrota.

Apesar de não ter conquistado o triunfo, os italianos mantêm a invencibilidade sobre os alemães. Somando todos os confrontos, são 15 vitórias para a Itália, oito da Alemanha e 13 empates.

Gnabry, o dono das chances

Foto: Divulgação/Uefa

No encontro de x campeãs mundiais, a Nationalelf tomou a iniciativa da partida, tendo Kimmich como o principal organizador. Os alemães tinham mais posse da bola e cadenciavam como queriam. Dessa forma, a Azurra era obrigada a se defender, obrigando seus pontas Politano e Pellegrini a contribuir.

A Alemanha encontrava as suas opções para ameaçar. Gnabry fez boa jogada individual pelo lado direito, passou por Biraghi e Pellegrini, finalizando cruzado. Donnarumma espalmou. A seleção italiana deixou a timidez de lado e começou a aparecer. O embate ficou equilibrado, portanto, as chances caíram. Müller até tentou aproveitar a sobra, mas a bomba explodiu em Florenzi.

Tentando pressionar, a sorte quase favoreceu a Itália. Scamacca errou o passe de calcanhar, a bola desviou em Rüdiger e voltou para ele, que soltou o pé e carimbou a trave. Em mais uma pressão germânica, os comandados de Hansi Flick montaram uma blitz na meta adversária. Goretzka deixou Acerbi no chão, acabou sendo travado, Werner, meio sem querer, tocou de peito para Gnabry emendar de primeira por cima do gol.

Equilíbrio atrapalha vitória

Foto: Divulgação/Uefa

A Itália voltou com outra energia para o segundo tempo. Kehrer sofria para acompanhar os atacantes italianos pelo corredor esquerdo. Assim, os comandados de Roberto Mancini criaram boas oportunidades. Scamacca pulou sozinho, mas errou no cabeceio e mandou para fora. Pouco depois, o camisa 9 se enrolou ao tentar o drible na frente de Rüdiger, mas conseguiu o passe para Tonali. O meia não dominou e Neuer agradeceu.

Aos 55, Politano ganhou de Kehrer, deixou o defensor para trás e bateu cruzado. A redonda sai pela linha de fundo. A Alemanha perdeu sua organização e, principalmente, sua criação. Gnonto, jovem de 18 anos, atento ao lado mais preciso, passou por Kehrer e cruzou fechado. Pellegrini, sem marcação, chutou na pequena área para balançar as redes.

No entanto, a Nationalelf reagiu e contou com agrado do outro lado. Hofmann fez lançamento, Arcebi, de forma estranha, cortou a bola desviou em Werner, sobrando limpa para Kimmich empatar de primeira.

O que vem por aí

A Hungria lidera o grupo A3. Alemanha e Itália, segunda e terceira colocada, respectivamente, ganham um ponto.

A próxima rodada está programada para terça-feira (7), às 15h45 (de Brasília). A Azurra mede forças contra a Hungria, enquanto a Nationalelf pega a Inglaterra.