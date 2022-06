Holanda quebra jejum e atropela Bélgica na estreia da Liga das Nações

Em rítmo de carrossel, a Holanda goleou a Bélgica por 4 a 1 em Bruxelas e começa a Nations League 2022 com o pé direito. Com uma atuação irretocável, os neerlandeses dominaram os belgas do início ao fim e contaram com o Memphis Depay inspirado marcando duas vezes para encerrar um jejum de 25 anos sem ganhar do adversário. O placar final foi de 4 a 1, no estádio Rei Baudouin, nesta sexta-feira (3), pelo grupo 4 da Liga A.

Alem de Depay, marcaram para os holandeses: Bergwijn (40' 1T) e Dumfries (16' 2T). Batshuayi (48' 2T) fez o gol de honra para os donos da casa.

Em primeiro tempo equilibrado, Bergwijn coloca a Laranja na frente

A partida começa com as duas equipes se revezando no ataque e a primeira chance de perigo foram com os belgas. Aos 12', Castagne pegou a sobra na esquerda e carimbou a trave de Cillessen. A Holanda respondeu com o Bergwijn que recebeu uma bola dividida na direita e bateu no canto, o goleiro Mignolet fez uma boa defesa com os pés.

A partir desse momento só deu os holandeses, Blind tentou aos 26' em ótima jogada pela esquerda, ele chutou cruzado passando muito perto do poste, mas aos 40' não teve jeito para os Diabos Vermelhos e foi com um belo gol. Bergwijn recebeu de de Jong na intermediária e mandou colocado no canto direito da meta de Cillessen, abrindo o placar. Ainda foi marcado um pênalti no final, só que o juiz olhou no VAR e desmarcou, terminando mesmo em 1 a 0.

Depay decide e comanda o passeio da Holanda na segunda etapa

A Laranja Mecânica iniciou o segundo tempo com tudo e partiu para cima dos belgas chegando a ampliar logo aos cinco minutos. Em uma mal saída de bola, Berghuis interceptou o passe do adversário e serviu o Memphis Depay que bateu forte, sem chances para o Mignolet.

O segundo veio aos 16', Blind aproveitou a sobra na esquerda e rolou para a chegada de Dumfries que só tocou para o gol vazio. Depois disso a porteira se abriu e o quarto veio três minutos depois, em um bom lançamento na defesa, Blind novamente deu um passe de cabeça para o Memphis mandar forte e fazer o segundo dele na partida fechando o caixão dos belgas.

A Bélgica ainda descontou nos acréscimos com o Batshuayi, ele recebeu de Alderweireld e sozinho mandou para o gol, somente para dar números finais ao placar.