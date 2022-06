Com dois de Cristiano Ronaldo e superioridade tática, Portugal goleia Suíça

Quem acompanha o time suíço sabe que eles eventualmente surpreendem o mundo do futebol e desbancam alguma seleção de primeiro escalão nas competições internacionais. Seja goleando a Bélgica por 5 a 2 e chegando às semifinais da primeira edição da Nations League, seja eliminando a França nas oitavas de final da Eurocopa ou ainda jogando os italianos para a repescagem nas eliminatórias para Copa do Mundo do Catar, a Suíça segue marcando a sua presença de alguma forma quando entra em campo e hoje viajou à Portugal para tentar ampliar a sua sequência de façanhas.

O duelo entre Portugal e Suíça teve sua primeira ocorrência na Copa de 1938 e terminou com a vitória dos suíços por 2 a 1. Ao todo (com a partida de hoje) foram nove vitórias portuguesas, dez suíças e seis empates, sendo as partidas jogadas nos anos 2000 marcadas por equilíbrio e favoritismo dos times da casa, já que nem Portugal e nem Suíça têm conseguido ganhar longe dos seus gramados – e hoje não foi diferente.

Rolo compressor português

Portugal e Suíça entraram em campo hoje em partida válida pelo Grupo A2 da UEFA Nations League e apesar de estar fora de casa, o time da Suíça buscou surpreender seus oponentes e aos 7’ fez gol com Fabian Schär, mas teve seu tento invalidado pelo VAR sob a alegação de um toque de mão. Sete minutos mais tarde o mesmo Schär cometeu uma perigosa falta na intermediária e William Carvalho colocou o time da casa na frente após aproveitar o rebote com grande oportunismo.

Até os trinta minutos de jogo, a partida estava bem equilibrada e a Suíça ainda mantinha um percentual de posse de bola próximo ao português e até mais finalizações, mas os últimos quinze minutos da primeira etapa praticamente selaram o jogo a favor dos lusos.

Aos 31', Portugal criou bom contra-ataque pela direita, mas ao peca pelo excesso na hora de finalizar e deu à zaga Suíça a chance de se recompor e bloquear o chute, porém aos 35’ os suíços enfim foram castigados por darem tanto espaço aos seus oponentes, que com uma rápida jogada, encontraram Diogo Jota pela direita. O ponta aproveitou e fez bom passe para o meio da área para encontrar Cristiano Ronaldo livre para ampliar a vantagem do time da casa e fazer seu primeiro na competição.

Aos 37’, se aproveitando do ímpeto a seu favor e fazendo bom uso dos contra-ataques e das bolas enfiadas por trás das linhas suíças, o time português apenas não chegou ao terceiro gol porque Diogo Jota teve seu chute bloqueado. Na sequência, Gregor Kobel teve que fazer uma grande defesa para que seu time não sofresse o terceiro gol. Aos 39, no entanto, o goleiro até tentou, mas não conseguiu impedir seu time de ficar ainda mais atrás no placar. Em jogada armada pela esquerda, Diogo Jota recebe um ótimo passe cruzado rasteiro próximo à pequena área e finalizou. Kobel defendeu, mas Cristiano Ronaldo pegou o rebote e finalizou para fazer o terceiro do time da casa.

Antes do término do primeiro tempo, Cristiano ainda teria mais duas chances claras, mas desperdiçou ambas e por pouco privou seu time de ir para os vestiários com uma incrível vantagem de cinco gols.

O time da Suíça, que sempre teve a fama de ser muito organizado e ter uma boa defesa, pecou muito no primeiro tempo e deixou muito espaço aberto para que Portugal criasse jogadas pelos flancos visando os passes para o meio da grande área, permitindo que seus oponentes chegassem com muita facilidade e praticamente garantissem os três pontos da partida. O domínio ofensivo português se traduziu na superioridade do número de finalizações criadas – 11, sendo seis no alvo contra quatro por parte da Suíça, sendo apenas uma no alvo.

Administração e Manutenção de resultado

Ao contrário dos primeiros 45’ de jogo, o segundo tempo foi bem mais morno, com Portugal desacelerando e a Suíça buscando a posse de bola porém falhando em utiliza-la com êxito.

Os suíços voltaram para a segunda etapa pressionando e criando boas chances, mas da mesma forma seguiram dando espaços para os portugueses armassem seus perigosos contra-ataques, e apenas não sofreram o quarto gol logo aos 50’ porque Cristiano Ronaldo teve seu gol invalidado devido a um impedimento no início da jogada.

Aos 60’, o técnico Murat Yakin tentou dar mais velocidade e agilidade ao seu ataque, trocando o atacante veterano Haris Seferovic por Breel Embolo e o lateral Ricardo Rodriguez por Noah Okafor, do RB Salzburg, mas não teve êxito em tentar buscar uma remontada. Quando os suíços tentavam criar alguma jogada ofensiva, esbarravam na defesa portuguesa e eram rapidamente desarmados por Danilo Pereira ou Pepe, que estavam sempre bem-posicionados e marcando com eficiência.

O segundo tempo estava ficando morno, com Portugal apenas administrando sua vantagem e fazendo uso de eventuais erros dos seus oponentes para subirem ao ataque. Aos 68’ o time conseguiu uma ótima chance e bastou a João Cancelo passar pelo goleiro Gregor Kobel e fazer o quarto gol português.

Foto Divulgação/UEFA

A última grande chance do jogo veio aos 83’, os portugueses tiveram mais uma grande chance após Nuno Mendes sofrer falta na entrada da área. Cristiano Ronaldo até cobrou com precisão, mas Kobel espalmou para fora.

Desfecho da Rodada:

Com a combinação dos resultados de hoje (Portugal 4-0 Suíça e Espanha 2-2 Rep. Tcheca) os portugueses garantiram a primeira colocação no Grupo A2 por ter três gols de saldo a mais do que os tchecos. Espanha e Suíça completam a tabela em terceiro e quarto, respectivamente.

O que vem por aí:

Na próxima rodada, Portugal joga contra a Rep. Tcheca em 09/06 e reencontra a Suíça fora de casa no dia 12. Já os suíços receberão a Espanha em Genebra antes de tentarem a sua revanche contra os portugueses.