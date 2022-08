Após derrota na final da Euro, presidente da DFP elogia Voss-Tecklenburg: ''Desenvolvimento da equipe leva sua assinatura''

Em dia histórico para o futebol feminino com mais de 87 mil pessoas assistindo a final da Eurocopa da categoria, a Alemanha foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 1, em Londres, no estádio de Wembley e perdeu a chance de conquistar mais um título da competição. As ingleses conquistaram o europeu pela primeira vez em sua história, juntando os dois gêneros.

Após o jogo diante da Inglaterra, o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, rasgou elogios a técnica Martina Voss-Tecklenburg, que assumiu a seleção alemã em 2019 após a equipe ter sido eliminada precocemente nas quartas de final da última edição da Eurocopa para a Dinamarca.

"Nossa seleção feminina representou o futebol alemão excepcionalmente nos Campeonatos Europeus, e a derrota final no lotado Estádio de Wembley contra os grandes anfitriões da Inglaterra não muda isso. Nossas jogadoras inspiraram todo o país, elas foram simpáticas, autênticas e acessíveis, elas vivem espírito de equipe real. Essa coesão também foi transferida para o campo. Meus parabéns vão para as jogadoras em torno da capitã Alexandra Popp, para as treinadoras e supervisores. Gostaria particularmente de destacar nossa treinadora nacional Martina Voss-Tecklenburg. O desenvolvimento da equipe leva sua assinatura. Ela exemplificou a convicção de que muita coisa é possível no Campeonato Europeu e nunca duvidou disso, mesmo que nem tudo tenha sido sempre de acordo com o plano nos meses anteriores ao torneio'', disse Bernd Neuendorf.

Secretário-geral do DFB, Heike Ullrich: "É uma grande pena que não tenha sido suficiente para ganhar o nono título do Campeonato Europeu hoje. No entanto, a equipe jogou um torneio excelente e pode estar muito orgulhoso de si mesmo. Nossos jogadores desencadearam uma enorme onda de entusiasmo na Alemanha com sua maneira corajosa e apaixonada. Agora é importante levar exatamente esse entusiasmo para a nova temporada da Bundesliga Feminina flyeralarm, porque a maioria das nossas heroínas podem ser vista na liga."

"Sinto muito por Martina Voss-Tecklenburg e toda sua equipe que eles não puderam coroar suas grandes performances com o título. Mas depois da primeira decepção, elas podem olhar para trás neste torneio com orgulho. A paixão e, ao mesmo tempo, a facilidade, a alegria de jogar e o espírito de equipe com que a equipe passou por este torneio me inspiraram. Isso foi excelente dentro e fora do campo, as jogadoras eram uma unidade conspiratória e, portanto, apenas na final para serem derrotados pelos anfitriões'', disse Hansi Flick, técnico da Alemanha masculina.

Foto: Divulgação/Alemanha

A Alemanha chegou na final com 100% de aproveitamento. Venceu todos num grupo forte como Dinamarca, Espanha e Finlândia, além de ter derrotado A Áustria e forte seleção da França.

Oliver Bierhoff, Diretor Geral de Equipes Nacionais e Academia, também comentou sobre o momento da equipe. "Este grande torneio da nossa equipe teria merecido ganhar o título como uma conclusão digna. Infelizmente, não foi o suficiente. No DFB, definimos o lema para nossas equipes: De volta ao topo do mundo. As atuações da nossa equipe na Inglaterra foram apesar da derrota final do primeiro jogo até o final de uma classe muito grande, este torneio será um marco para o desenvolvimento do futebol feminino na Alemanha. Esse desempenho da nossa equipe nacional dá a toda a motivação extra da DFB com vistas à Copa do Mundo masculina no final do ano."