Inglaterra vence Alemanha na prorrogação e conquista a Euro Feminina pela primeira vez

Football's coming home! A Inglaterra finalmente trouxe o título de volta para sua casa. No Estádio de Wembley lotado, as Lionesses bateram a Alemanha na prorrogação por 2 a 1 e garante o primeiro titulo da Euro Feminina da história. Em um jogo que marcou o maior público de uma edição de uma Eurocopa, seja por futebol masculino e feminino, Toone colocou as inglesas na frente na segunda etapa e Magull empatou para as alemãs. No tempo extra, Kelly decide e marca no segundo tempo, sacramentando a conquista e fazendo a festa da torcida inglesa.

Tudo empatado na primeira etapa

Empurrado pelos seus torcedores fanáticos, a Inglaterra iniciou o jogo com tudo. Com três minutos, duas intervenções da goleira alemã Frohms, em uma cabeçada em que segurou e firme, já na outra ela defendeu em dois tempos.

A partir dos 20 minutos a seleção alemã conseguiu reagir e quase que ia marcando em um trapalhada da defesa em que quase em cima da linha a defensora tirou o perigo. Aos 37' a maior oportunidade da equipe inglesa, em cruzamento rasteiro, White bateu e a bola passou tirando tinta do travessão.

Após essa jogada, o jogo ficou mais nivelado, com a seleção inglesa chegando com perigo, mas parando no bloqueio alemão que com toques rápidos assustava as donas da casa, porém pecava na falta de criatividade, com isso a etapa inicial terminou zerado.

Toone abre o marcador, mas na reta final, Maguul iguala a decisão

Diferentemente do começo do tempo anterior as duas seleções começaram mais cautelosas. No lado inglês, as jogadoras tentavam furar a marcação, só que perderam a força do primeiro tempo. Mais reforçado com a Wabmuth que entrara no intervalo, as alemãs eram bem mais consistente no seu campo de ataque.

No entanto aos 17, Ella Toone resolveu fazer uma pintura e colocar as Lionesses na frente. A revelação inglesa recebeu um bom lançamento depois do meio de campo e entre duas marcadoras, mandou de cobertura e a goleira Frohms só viu a bola entrar caprichosamente no canto, a torcida inglesa foi a loucura com o golaço.

Após o gol, a Alemanha partiu para a pressão e aos 33' conseguiu o empate. Em boa jogada de Lohmann, ela tirou a defensora e deu um belíssimo passe para Wabmuth que serviu a Magull que apenas teve p trabalho de empurrar para as redes, deixando tudo igual, 1 a 1.

Depois disso o jogo voltou a ficar equilibrado e as duas equipes tentavam desempatar a final, mas esbarravam na forte marcação dos suas defensoras, diante disso esperaram terminar o jogo, para decidirem quem leva a taça na prorrogação. .

Kelly é a heroína dos ingleses

Na primeira etapa da prorrogação tivemos poucas emoções, por causa do cansaço dos 90 minutos. A Inglaterra ficava com mais posse de bola, porém sem criatividade. No lado alemão, as atletas estavam bem mais descansadas em relação as adversárias, portanto chegava mais perigosamente, mesmo assim sem finalizações, portanto tudo igual.

Buscando matar o confronto logo no tempo extra e evitar as penalidades, a Inglaterra voltou para o segundo tempo mais ofensiva. A chance inicial foi com a Ella Toone que arriscou na meia direita e a goleira alemã tirou com o pé.

No entanto quando tudo imaginava que a decisão iria mesmo para o tiro da marca da cal, Kelly resolveu decidir a finalíssima. Em cobrança de escanteio pela direita, a novata inglesa cabeceou, a goleira Frohms bateu roupa e Kelly estava lá, com o toque sutil desempatou a final e estourou de felicidade os quase 90 mil torcedores presente em Wembley. Então, as Lionesses só esperaram o apito final para comemorar o primeiro título e sacramentar o troféu na galeria do Futebol Feminino. ​​​​​