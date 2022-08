Matheus Favali comemora permanência na Áustria e projeta evolução no Dornbirn

O lateral Matheus Favali, de 26 anos, faz a sua segunda temporada com a camisa do FC Dornbirn, que disputa a segunda divisão da Áustria. O jogador renovou com o clube após ser um dos pilares da equipe no ano. Na temporada 2021-22, disputou 24 jogos da equipe, sendo titular em todos que disputou. Nas três primeiras partidas da nova temporada, segue aparecendo no onze inicial.

A equipe já iniciou trajetória na temporada 2022-23. No primeiro jogo, pela Copa da Áustria, conquistou uma goleada por 5 a 0 sobre o Vöcklamarkt. Entretanto, não conseguiu pontuar nas primeiras rodadas da 2.Liga, após reveses contra Sankt Pölten e Amstetten.

O atleta, que no Brasil já defendeu clubes dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, ressaltou o desejo de seguir evoluindo e ajudar a equipe.

"Sabemos que não foi o melhor começo de temporada na liga, como gostaríamos, mas agora é seguir trabalhando firme, como vem sendo feito, que os resultados vão aparecer. Tem muita temporada pela frente e sabemos que há potencial para crescermos. É seguir trabalhando forte, que os resultados virão", disse.

A equipe vai voltar a campo às 9h30 da manhã do próximo sábado (6) para enfrentar o Vorwärts Steyr, em mais um jogo fora de casa.