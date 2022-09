Real Madrid vence Atlético de Madrid com gol de Rodrygo, que baila na comemoração

Em partida válida pela sexta rodada da LaLiga, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, neste domingo (18). Os gols foram marcados por Rodrygo e Valverde, ambos na primeira etapa do jogo. Hermoso descontou.

O primeiro gol veio aos 18', através de uma finalização com o pé esquerdo de Rodrygo do meio da área no canto inferior esquerdo. A assistência foi Tchouaméni, com um passe em profundidade.

A comemoração foi feita através do Baile dos brasileiros Rodrygo e Vinicius Jr, com os dois sambando após o "Rayo" abrir o placar. Vale lembrar que as danças de Vini foram bastante criticadas na última semana, vista como desrespeito por muitos amantes do futebol.

Além disso, ele foi vítima de racismo por Pedro Bravo, do canal "El Chiringuito", na TV espanhola, quando o mesmo disse que o atacante deveria ''deixar de fazer macaquice''.

Já o segundo veio com gol de Valverde, aos 36, em uma finalização com o pé direito do lado direito da pequena área, no centro do gol adversário.

Os donos da casa conseguiram diminuir a vantagem com um gol de Mario Hermoso, após finalizar depois da cobrança do escanteio, aos 83 de jogo. Em menos de 10 minutos, o mesmo foi expulso por uma entrada perigosa.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Real Madrid chegou a liderança da La Liga com 18 pontos, sendo 6 vitórias em 6 jogos. Já o Atlético de Madrid, com 10 pontos, se encontra na 7° posição do Campeonato Espanhol.

AGENDA

O Atlético de Madrid enfrenta agora o Sevilla, no sábado (1º), enquanto o Real Madrid joga contra o Osasuna, no domingo (2), ambas partidas válidas pela sétima rodada da LaLiga.