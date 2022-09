Eduardo Neto se diz motivado para encerrar temporada do Oita Trinita com vitórias

Hoje defendendo as cores do Oita Trinita,, do Japão, o volante Eduardo Neto, ex-Bahia, Vitória e com passagens pelo Braga, de Portugal, acredita em uma boa sequência da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para conquistar vitórias nos próximos jogos.

“O grupo tem trabalhado muito para fazer uma grande reta final de temporada. Temos totais condições de encerrarmos o ano com vitórias e grandes apresentações. Esses são os objetivos”, disse.

Segundo Eduardo, essa temporada tem sido boa para ele.

"Retornar ao futebol japonês esse ano foi muito especial. Estou feliz com tudo que aconteceu e tem acontecido. Vou continuar trabalhando para melhorar meus números no clube", falou.