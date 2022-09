Ricardo Lopes projeta evolução do JEF United na reta final da temporada

Um dos destaques do JEF United, o atacante Ricardo Lopes falou sobre sua a expectativa de fazer uma boa sequência no clube japonês nestes próximos jogos. Segundo o atleta, o objetivo é ter uma reta final de temporada de alto nível no país.

"Estou muito motivado para fazer uma grande reta final de temporada com todos. Vou trabalhar muito para encerrar o ano marcando e fazendo grandes jogos com a camisa do clube”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para terminar bem 2022.

“O grupo tem tudo para encerrar bem a temporada, fazendo bons jogos e melhorando seus números. Tenho certeza que faremos uma grande reta final de 2022”, falou.