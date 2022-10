Atlético de Madrid derrota Betis e conquista terceira vitória seguida em LaLiga

O Atlético de Madrid não deu sopa para o azar, conquistou a terceira vitória seguida ao desbancar o Betis por 2 a 1, no Estádio Benito Villamarin, e segue na luta pelo título do LaLiga. Com direito a um gol quase olímpico, Griezmmann foi para a rede duas vezes e confirmou a vitória dos colchoneros, fora de casa. Nabi Fekir ainda descontou na reta final, mas nada que tirasse a alegria dos visitantes.

Tudo igual na primeira etapa

A partida se iniciou meio morna, com os dois times cuidando de suas defesas e deixando para atrás o ataque. No lado visitante, o Atlético montava uma forte marcação, enquanto o Betis, empurrado pela torcida, tentava furar o bloqueio , mas sem sucesso. Diante disso tivemos poucas emoções nesse começo.



Apenas por volta dos 35 que houve a primeira finalização perigosa e foi do lado dos donos da casa. O centroavante Borja Iglesias pegou na meia direita e arriscou, Oblak estava esperto e catou, evitando o desempate no marcador. O Betis ainda tentou em uma cobrança de falta de Guardado, mas o Oblak só seu um tapa em direção ao escanteio, terminando mesmo tudo zerado na etapa inicial.

Griezmmann crava e mata o jogo

O segundo tempo começou igual, do mesmo jeito da etapa inicial, sendo que os dois times pouco penetravam nas linhas aadversárias. Entretanto, aos 9, apareceu o Griezmmann e abriu o marcador com direito a uma jogada rara. O francês cobrou escanteio pela direita, passou por todo mundo e Pezzella colocou na seu próprio patrimônio, fazendo o gol quase olímpico: 1 a 0.

Logo após o primeiro , o Atlético começou a comandar as ações e sendo cirúrgico, Griezmmann foi lá e marcou o seu segundo tento. Em boa triangulação de Corrêa e Matheus Cunha, o brasileiro serviu o francês que deu um toquinho por debaixo das pernas de Rui Silva: 2 a 0.

A partir desse momento os visitantes tiveram mais tranquilidade de tocar a bola e fazer jogo conhecido de Simeone. Porém na reta final o rojiblancos diminuíram a vantagem. Em uma belíssima cobrança de falta de Fekir. ele meteu colocado, sem chance para o arqueiro atleticano: 2 a 1.

O time da casa ainda botou uma bola na trave em uma cabeçada de Alex Moreno onde ele aproveitou um cruzamento pela esquerda e carimbou o poste esquerdo. No entanto, nada que abalasse a vitória dos colchoneros que seguem na cola dos líderes.

Classificação e sequência

Mesmo com a derrota, o Betis permanece na quinta posição com 20 pontos, o próximo compromisso será contra Ludogorets, dessa vez pela Europa League, nesta quinta-feira (27). Enquanto o Atlético de Madrid se mantém na terceira colocação e o foco agora é na Champions diante do Bayer Leverkusen, na próxima quarta-feira (26).