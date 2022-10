Newcastle bate Tottenham em Londres e entra no G-4 da Premier League

Em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League, Tottenham e Newcastle se enfrentaram neste domingo (23), em Londres. O time dos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães levou a melhor e venceu os Spurs por 2 a 1. Callum Wilson e Almirón marcaram para o Newcastle e Harry Kane diminuiu para o time da casa.

Triunfo importante

Apesar de jogar fora de casa, o time comandado por Eddie Howe entrou em campo tendo mais a posse de bola e o controle partida, mas foi o Tottenham que nos primeiros minutos criou as melhores oportunidades.

As três primeiras chances do time mandante saíram dos pés do coreano Son. Todas elas de finalizações de fora da área e a mais perigosa parando numa grande defesa de Pope.

O primeiro gol da partida foi do Newcastle. Aos 31 minutos, Callum Wilson recebeu lançamento, colidiu com Lloris e finalizou com categoria encobrindo a zaga dos Spurs. O lance foi revisado pelo VAR e o gol foi confirmado.

Não demorou muito para o time visitante ampliar o marcador. Almirón fez grande jogada individual pela direita e marcou o segundo em um primeiro tempo de amplo domínio dos Magpies.

No segundo tempo, os papéis se inverteram com um Tottenham mais dominante e com a posse da bola, e o Newcastle se defendendo e saindo para os contra-ataques.

Logo aos 9 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola sobrou no segundo poste para Harry Kane, que de cabeça diminuiu o placar. Décimo gol seguido para o camisa 10 dos Spurs na Premier League.

Antônio Conte abriu mão do esquema inicial e mexeu na equipe na segunda etapa. Perisic e Lucas Moura entraram na partida, mas não conseguiram ajudar os Spurs com um empate ou virada.

O Newcastle soube se defender bem, controlou bem o adversário e saiu de Londres com mais uma vitória na competição.

Como fica

Com a derrota em casa, os Spurs seguem na terceira colocação, com 23 pontos. O Newcastle, por sua vez, chega ao G-4, encosta no Tottenham e soma 21.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo pela Premier League no próximo sábado (29). O Tottenham vai jogar fora de casa contra o Bournemouth, às 11h. No mesmo horário, o Newcastle vai encarar o Southampton também fora de casa.