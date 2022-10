PSG passa por cima de Maccabi Haifa com show de trio MNM e confirma classificação na Champions

Jogando em casa o PSG recebeu o Maccabi Haifa na quinta rodada da fase de grupos da Champions League. E no Parque dos Príncipes o Paris acabou com o adversário sem dó, fazendo um incrível 7 a 2 na última terça-feira (25).

Messi, Neymar e Mbappé deram show, com dois gols do argentino, dois do francês e um do brasileiro, onde Soler e Goldberg, contra, marcaram para fechar a goleada, enquanto Seck descontou com dois gols na partida de classificação do Paris na fase de grupo da Champions.

Quase mais um 7 a 1 no mundo do futebol

A primeira chance da partida foi aos nove minutos, quando Neymar conseguiu uma ótima jogada pela esquerda, achou Fabian Ruiz na área, mas ele bateu forte e pelo lado esquerdo do gol. Aos 18 Mbappé desceu pela esquerda e achou Neymar na área, que chegou chutando e pegou mal na bola, perdendo uma grande chance.

Mas no mesmo minuto, no ataque seguido, Fabian Ruiz virou o jogo, já dentro da área, para Messi, que tentou ajeitar para Mbappé no meio. Ele foi travado, não finalizou e conseguiu o passe para Messi novamente, que bateu de trivela para abrir o placar!

Com 23 minutos, em um escanteio batido alto, a defesa tirou para fora da área onde Cornud, que levantou a bola na área para Batubinska, que cabeceou por cima do gol.

E aos 31, no contra-ataque Neymar desceu, tabelou com Mbappé, tentou o passe para Messi e a bola voltou pra ele, colocando para Mbappé na esquerda, que bateu cruzado, no alto, para ampliar o placar. E apenas três minutos foram necessários para o placar aumentar a favor do Paris, quando, em um contra-ataque, Mbappé arrancou e achou Messi, que deixou para Neymar sair cara a cara com o goleiro para bater cruzado e fazer o terceiro gol!

E aos 37 minutos, pela esquerda, em uma falta perto da área, o cruzamento foi feito e Seck apareceu sozinho para conseguir o cabeceio forte, no chão, sem chances de defesa para Donnarumma!

E no final do primeiro tempo a partida virava uma goleada, aos 44 minutos, na tabela curta de Mbappé com Messi, o camisa 30 recebeu na entrada da área e conseguiu o chute no alto para vencer o goleiro e transformar a vitória em goleada!

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o jogo se mantinha animado, quando Chery bateu forte de fora da área e Donnarumma espalmou para escanteio. E nesse escanteio a bola foi cruzada e ela sobrou para Pierrot, no alto, que mandou para o meio, com Seck cabeceando e encobrindo Donnarumma, mandando a bola no canto esquerdo, diminuindo o placar

E aos 18 minutos mais um gol na partida que já tinha sete gols! Em mais um contra-ataque, Hakimi recebeu na direita e cruzou para a área onde Mbappé dominou e bateu no alto para marcar mais um na partida!

E apenas quatro minutos depois, na virada de jogo Neymar recebeu a bola na esquerda, que dominou, carregou e tentou o passe para o meio, com a bola desviando em Goldberg e morrendo no fundo das redes!

E com 26, um lance de perigo que não resultou em gol, Messi tabelou e colocou a bola para Soler, que bateu no canto direito, mas para fora. Cinco minutos depois Messi levou do meio para a esquerda, tabelou com Mbappé e bateu forte, mas carimbou o travessão.

Para finalizar, aos 38 minutos de jogo, Messi recebeu a bola na esquerda, cruzou rasteiro para Soler chegar chutando e mandando a bola no canto direito, aumentando ainda mais o placar e fechar a goleada!

Próximos jogos e classificação

O PSG volta a campo no sábado (29), às 12h, quando visita o Troyes. O Maccabi Haifa joga no mesmo dia, às 11h, quando recebe o Ashdod.

No grupo H o PSG lidera com 11 pontos, empatado com o Benfica e na frente por conta do saldo de gols, que está em oito, contra quatro dos portugueses. A Juventus é a terceira, com três pontos, empatada com o Maccabi Haifa, na frente pelo saldo de -3, contra-9 do time israelense.