Chelsea vence RB Salzburg fora de casa e se classifica às oitavas da Champions League

Mais um classificado para as oitavas de final da Champions League. Na abertura da 5º rodada do Grupo E, o Chelsea visitou o RB Salzburg na Red Bull Arena nesta terça-feira (25) e venceu por 2 a 1, com gols do Kovavic e Havertz. Adamu anotou para o time austríaco.

Com a vitória, o Chelsea se classificar para a próxima fase da Champions League, chegando aos 10 pontos e na liderança do Grupo E. O RB Salzburg continua com seis e pode perder a segunda colocação, caso tenha um vencedor entre Milan e Dinamo Zagreb.

O confronto

O Chelsea não demorou para abrir o placar e aos 22', Havertz ficou com a bola dentro da área e ajeitou para Kovacic, que emendou chute de primeira no ângulo direito para abrir o placar em Salzburg.

O time inglês seguiu pressionando e criando oportunidades. Aos 25', Gallagher cobrou escanteio, Aubameyang desviou na primeira trave, a bola ainda resvalou na defesa e o goleiro do Salzburg fez um milagre para evitar o segundo do Chelsea.

O goleiro Kohn foi o principal nome da etapa inicial. Aos 31', Em troca de passes com velocidade, Havertz recebeu com liberdade, levou até dentro da área e achou Aubameyang, que livre na direita, dominou e finalizou. O goleiro Kohn fez mais um milagre e evitou o segundo do Chelsea.

Aos 33', o clube austríaco chegou ao setor ofensivo. Okafor recebeu pela esquerda, puxou contra-ataque, cortou para o meio e finalizou, mas Kepa defendeu sem dificuldades. No último lance do primeiro tempo, aos 46', Aubameyang recebeu dentro da área e emendou um foguete no canto direito. O goleiro Kohn voou e fez mais um milagre no jogo.

A etapa final começou agitada. Logo aos 49', Adamu recebeu passe de Wober e finalizou para o gol para deixar tudo igual na áustria no início do segundo tempo. Os Blues não demoraram muito para anotarem o segundo. Aos 63', Havertz recebeu passe de Pulisic na entrada da área e de frente para o gol, soltou um foguete. A bola ainda pegou no travessão e morreu no fundo do gol.

O RB Salzburg passou a pressionar mais na reta final. Aos 66', Sesko se livrou da marcação, levou para o meio e soltou um foguete no canto esquerdo. Kepa voou e fez uma grande defesa. Aos 68', após cruzamento na área, Pavlovic cabeceou, Kepa saiu errado e a bola tinha direção do gol, mas Thiago Silva tirou quase em cima da linha. O Salzburg jogou mais no setor ofensivo nos minutos finais, mas sem conseguir criar grandes oportunidades, esbarrando no sistema defesnivo do Chelsea.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no próximo (29). O Chelsea enfrenta o Brighton, fora de casa, às 11h, pela Premier League. O RB Salzburg recebe o Hartberg, às 12h.