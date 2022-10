Em jogo com fim dramático, Atlético Madrid empata com Leverkusen e é eliminado da UCL

Em duelo pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (26), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Eficácia alemã e desatenção colchonera

Precisando da vitória para ainda sonhar com uma classificação, o time colchonero se mostrou desatento na primeira etapa. A primeira falha foi do seu principal jogador. Griezmann perdeu a bola no campo de defesa, o time alemão aproveitou a bobagem e Diaby abriu o placar no Wanda. O camisa 8 do Atleti até reclamou de falta, mas não foi atendido pelo árbitro.

O empate da equipe comandada por Diego Simeone não demorou para acontecer. Aos 22 minutos, após triangulação no campo de ataque, o belga Carrasco acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no placar.

O segundo gol alemão aconteceu de mais uma falha defensiva, só que dessa vez de Corrêa. O argentino perdeu a bola no mesmo setor do companheiro de time, e Hudson-Oddoi driblou o marcador e colocou os alemães na frente novamente.

Pressão do Atlético e pênalti desperdiçado após o apito final

A postura do time colchonero foi outra no segundo tempo. Com De Paul e Saúl vindos do banco de reservas, o Atlético foi ao ataque com mais ímpeto e logo conseguiu o empate aos 5 minutos. O argentino camisa 5 aproveitou o espaço e acertou um chute colocado no canto do goleiro.

O empate fez com que o time alemão recuasse ao máximo e o contra-ataque era a única possibilidade de ataque. As melhores chances da segunda etapa saíram dos pés de Griezmman.

Após apitar o fim do jogo, o árbitro foi ao VAR rever um possível toque na mão do zagueiro Hincapié após uma cobrança de escanteio. Carrasco, que havia marcado o primeiro gol, bateu o pênalti e desperdiçou, parando em Hradecky. Na sequência, o Atlético ainda teve um chute no travessão e uma bola que bateu no próprio Carrasco, que evitou a vitória colchonera.

Como fica

Com o empate, o Atlético de Madrid e Leverkusen dão adeus e vão brigar na última rodada pela vaga na Liga Europa. O time espanhol está na terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Bayern em quarto, com apenas quatro.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo pela Liga dos Campeões na próxima terça-feira (1º), às 14h45. O Atléti vai até Portugal encarar o Porto e o Leverkusen receberá o Brugge.