Zlatko Dalic destaca solidez do Marrocos após empate da Croácia na estreia do grupo F

A seleção croata, atual vice-campeã do mundo, entrou em campo nesta quarta-feira ( 22) e empatou em 0 a 0 com o Marrocos, em jogo válido pela primeira rodada do grupo F, no estádio Al Bayt, em Al Khor. Liderados por Luka Modric, os croatas não começaram bem e pararam numa atuação sólida marroquina.

Após o jogo, o técnico Zlatko Dalic analisou a partida, elogiou a compactação do adversário e detectou que faltou mais verticalidade da Croácia durante o duelo.

"Um jogo difícil, a gente esperava isso, o adversário foi bom e compacto, preparou para nós, ficou no bloco, todo mundo atrás da bola. Não conseguimos perceber as situações que criámos, mas jogámos com posse de bola e controlo do jogo. Faltava mais determinação e verticalidade".

O empate não foi satisfatório para o comandante croata, que já projeta quantos pontos será necessário para classificar no grupo F e avançar para a próxima fase. "Não sei quanto pode ser mais ou menos, sabemos que temos de ganhar quatro ou cinco pontos para passar de grupo. Vamos continuar".

Sequência da Copa

A segunda rodada do grupo acontece no domingo (27). O Marrocos encara a Bélgica, no estádio Al Thumama, às 10h, enquanto a Croácia joga diante do Canadá no estádio Internacional Khalifa, às 13h.