Hajime Moriyasu comemora triunfo do Japão sobre Alemanha: "Momento histórico"

Após a virada histórica do Japão sobre a Alemanha, pelo placar de 2 a 1, o técnico japonês Hajime Moriyasu falou sobre a partida, a importância do resultado e a crescente do futebol asiático nessa Copa do Mundo.

Os japoneses conquistaram um grande resultado e seu treinador reconheceu o peso da partida de hoje. "Não é exagero dizer que este é um momento histórico e uma vitória histórica. Acima de tudo, no futebol, você não sabe o resultado até que entre em campo. Acho que essa vitória é uma grande surpresa para o mundo. O Japão está se aproximando do nível das melhores seleções do planeta. Ontem, a Arábia Saudita derrotou a Argentina. Dá para dizer que o nível da Ásia está melhorando”

Moriyasu também falou sobre a concentração individual de todos os seus atletas durante a partida.

"Tentamos ser agressivos quando começamos a partida. A partir de então, veríamos se a gente tomava a iniciativa ou se o adversário nos pressionaria. A Alemanha é uma equipe forte e tivemos que jogar com paciência na defesa. Estávamos preparados para contra-atacar. Perdemos o primeiro tempo, mas sabíamos que, se mantivéssemos a mentalidade, o momento viria. Os jogadores tiveram uma ótima postura."

O técnico falou sobre na primeira etapa o pênalti concedido pelo time que atrapalhou o momento do jogo, mas ressaltou a felicidade da retomada da equipe e a conquista do resultado. "Concedemos um pênalti no primeiro tempo e isso atrapalhou nossos planos. Mas, mesmo após tomar o gol, pudemos buscar o resultado. Estou feliz por termos vencido. Trabalhamos muito duro e nos defendemos bem, isso foi importante. Esse é um resultado para todos continuarmos a nos desafiar. Temos que lutar e foi isso que fizemos nesse jogo. Mas a vitória não significa que nos classificamos e temos três dias para nos concentramos no jogo contra a Costa Rica.”

Próximos jogos

O Japão retorna a campo no próximo sábado (26), quando enfrenta a equipe da Costa Rica, que vem de goleada sofrida para a Espanha por 7 a 0.