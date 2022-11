Sonhando com tri, Uruguai estreia na Copa do Mundo diante da Coreia do Sul

Mais um campeão de Copa do Mundo estreia nesta primeira rodada. Sonhando com o tri, o Uruguai enfrenta a Coréia do Sul nesta quinta-feira (24), às 10h, no Education City Stadium, em Al Rayyan.

O confronto é válido pelo último grupo do Mundial, onde Portugal e Gana se enfrentam no segundo jogo no mesmo dia às 13h.

Sonhando com o terceiro título

O Uruguai chega para a Copa do Mundo com as energias e esperanças renovadas. Isso se deve ao retrospectiva impecável do novo comandante. Desde a chegada do Diego Alonso, foram nove jogos, com sete vitórias, um empate e uma derrota, sendo esta única em amistoso para o Irã, durante a preparação para o torneio.

Antes da estreia, o técnico Diego Alonso exaltou os jogadores da equipe: “Não há ferramenta mais importante para um treinador do que os jogadores de futebol. Para mim, os uruguaios são os melhores jogadores do mundo. São eles que defendem e vestem a camisa. Estou muito feliz por treinar a seleção”, afirmou.

“Quando digo que são os melhores para mim, é porque são meus. Meus filhos são os melhores do mundo. Talvez não tirem as melhores notas, mas ninguém os ama mais do que eu. O mesmo acontece com os atletas”, comentou.

O comandante também comentou sobre o adversário: “A Coreia não é apenas um nome. Eles têm outros bons jogadores, são muito bem treinados e com um técnico experiente. A única vantagem que podemos obter é tentar ser melhor do que eles na partida”, encerrou.

Photo: Disclosure / Uruguai

Durante os treinos, a imprensa teve pouco acesso aos trabalhos da equipe em colo catari. Mas, o ataque uruguaio deve ser formado por Darwin Nunez e Luís Suárez, enquanto Cavani deve ficar no banco de reservas. Outra dúvida para o confronto é no meio-campo. Arrascaeta e De La Cruz disputam a vaga na armação do time sul-americano.

De olho na próxima fase

A Coréia do Sul chega para mais um Mundial e dessa vez, tenta não repetir as últimas edições onde acabou caindo na fase de grupos. A última vez em que os asiáticos passaram de fase foi na Copa do Mundo de 2010, terminando em segundo, mas caindo nas oitavas para o próprio Uruguai.

O time comandado por Paulo Bento tem bom retrospecto nos últimos 10 jogos. Foram seis vitórias, duas derrotas e dois empates. O treinador português chegou 2019 e tem um histórico positivo. Foram 52 partidas até o momento, com 33 vitórias, 12 empates e apenas sete placares negativos.

“O Uruguai é um time extremamente bem organizado em todos os aspectos. É um rival que concede pouquíssimas chances ao seu adversário, com jogadores de muita experiência ao mais alto nível de competições. Será um jogo que temos de estar ao nível muito alto para poder competir com uma equipa desta qualidade e experiência”, disse o treinador.

“Não há razão para sentir pressão. Podemos competir em um nível bem elevado, mas não somos uma equipe que se classifica sempre ao mata-mata, não existe essa pressão. Estamos mesmo preocupados em enfrentar Suárez, Valverde, Arrascaeta… Vamos focar primeiro no Uruguai, depois pensamos nos demais adversários”, concluiu.

A única dúvida do técnico Paulo Bento é no ataque. Son teve uma fratura no rosto, treinou de máscara e não está confirmado para a estreia. No mais, o time está definido.

Provável escalação da Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo.