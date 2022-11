De Bruyne discorda de prêmio de melhor jogador em campo: "Acho que foi pelo meu nome"

A Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (23), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2022. De Bruyne foi eleito o melhor em campo na vitória magra da seleção belga, porém, o craque discordou e não entendeu o motivo da indicação. O próprio acredita que tanto ele quanto sua seleção não tiveram um bom desempenho na estreia do Mundial.

Mesmo vencendo, a Bélgica foi dominada pela seleção do Canadá e na maior parte do jogo foi colocada em apuras. Porém, os canadenses não conseguiram tornar a sua superioridade em gols.

De Bruyne, craque da seleção belga e um dos grandes nomes no futebol mundial, não ficou nada contente com o rendimento seu e da sua equipe, principalmente no primeiro tempo.

“Eu não fiz uma boa partida, não sei porque fui eleito o melhor, acho que foi pelo meu nome. Não fizemos um grande jogo, especialmente no primeiro tempo. Não achamos nenhuma solução. Mérito do Canadá, não conseguimos passar pela pressão deles. Não fizemos um grande jogo, eu inclusive, mas achamos uma forma de vencer”, afirmou o meia.

O técnico da equipe, Roberto Martínez, também disse que o time não jogou bem, mas afirmou que a vitória não vem por acaso. O comandante disse que gostou da postura “responsável” da equipe em campo, mas, está frustrado com a situação.

“Gostei da postura dos meus jogadores. Foram responsáveis em campo. No geral, o Canadá foi melhor, mas encontrámos uma maneira de vencer”, disse o comandante.

“Mesmo que não tenhamos jogado bem, vencer não surge por acaso. É o resultado do que temos feito nos últimos seis anos. Mas estamos frustrados, porque não conseguimos encontrar soluções em campo. O Canadá jogou muito bem e nós não. De certa forma, jogámos ao estilo do Canadá”, afirmou o técnico.

O técnico da seleção belga também disse que o time pode melhorar e criar muito mais, pra isso, precisa encontrar De Bruyne no espaço entre as linhas, para que o craque crie as jogadas.



“Temos uma equipa que pode criar muitas oportunidades se encontrar o Kevin [De Bruyne] no espaço entre as linhas. O Kevin é um dos melhores jogadores do mundo e tem um nível que queremos atingir, mas não temos mostrado em campo. Só estamos juntos há cinco dias. Temos de crescer e fazer isso ganhando jogos é incrível. Hoje crescemos como equipa”, finalizou Martínez.

Foto: Divulgação / URBSFA

Eden Hazard também falou após o jogo e disse que se sentiu bem, mas que ainda pode melhorar ao decorrer da Copa.

“Estou bem. Acho que posso jogar melhor. Não foi perfeito, mas é a estreia no Mundial. Tenho que trabalhar e descansar também os três dias. Fisicamente estou bem. Estive bem no primeiro amistoso contra o Egito também e tenho que continuar assim”, afirmou o atacante.