Deu zebra! Japão derrota tetracampeã Alemanha de virada pelo grupo E da Copa

O camelo pode ser o animal símbolo do Catar, mas é a zebra que anda circulando em terras árabes. Dessa vez, foi no Estádio Internacional Khalifa, o Japão derrotou a tetracampeã Alemanha, pela primeira rodada do grupo E. Gündogan abriu o marcador de pênalti, cometido pelo goleiro Gonda, mas Doan e Asano, estreantes na Copa do Mundo, saíram do banco para decretar a vitória dos Samurais Azuis no segundo tempo.

Protesto antes da bola rolar

Foto: Divulgação/Fifa

Após muita polêmica entre as seleções europeias e a Fifa sobre a braçadeira da One Love (em apoio a comunidade LGBTQIA+). Antes do início da partida entre Alemanha e Japão na manhã desta quarta-feira (23), os jogadores germânicos cobriram a boca com as mãos para a foto oficial do time, essa atitude foi uma forma de protesto contra a entidade que organiza a Copa do Mundo. Confira mais aqui.

Espaços encontrados geram gol

A Nationalelf iniciou com mais posse de bola, disputando bastante com os Samurais Azuis pelo meio-campo e intermediária, mas não conseguia ameaçar. A pressão japonesa passou a incomodar os comandos de Hansi Flick, que buscavam sair em velocidade e aproveitavam os deslizes dos adversários. Em boa oportunidade, Gündogan foi desarmado no meio-campo, Endo partiu em contra-ataque, rolou para Ito cruzar na segunda trave. Maeda escorou sem nenhuma marcação, mas foi flagrado em posição de impedimento.

Com 78% de posse de bola, a Alemanha buscava criar oportunidades ofensivas, rodava a redonda para encontrar os poucos espaços oferecidos. Müller tabelou com Musiala, que encontrou Kimmich na entrada da área. O volante do Bayern de Munique resolveu arriscar e teve o chute bloqueado. A primeira finalização veio na bola parada. Rüdiger se movimentou bem após cobrança de escanteio e cabeceou com perigo à direita do gol. Aos poucos, a tetracampeã mundial ia mostrando o seu poder ofensivo. Raum cruzou rasteiro, Gündogan tocou de letra e Kimmich soltou uma bomba de primeira. Gonda fez grande defesa. Gündogan pegou o rebote e acabou isolando. O meia teve outra chance, quando recebeu dentro da meia-lua e finalizou forte. O goleiro conseguiu encaixar.

Apesar da pressão alemã, a defesa dos Samurais Azuis se mostrava segura, tentando fechar a casinha, mas o afobamento, principalmente de quem não devia, custou caro. Raum foi lançado dentro da área, tentou se livrar do goleiro, que acabou cometendo a falta ao pular em cima do lateral. Pênalti. Gündogan cobrou de forma rápida, deslocou Gonda e acertou o canto direito. A Nationalelf persistiu e quase saiu com a vantagem maior para o intervalo. Nos acréscimos, Müller evitou a saída da bola pela linha de fundo e colocou na área. A zaga rebateu parcialmente, Kimmich pegou a sobra da entrada e Gonda espalmou. Logo em seguida, Gnabry rola para o meio e Havertz desvia para o gol. No entanto, o VAR confirmou impedimento no lance.

Foto: Divulgação/Fifa

Virada com jogadores da Bundesliga

O time de Hajime Moriyasu retornou disposto a aparecer mais no campo de ataque, deixando o duelo mais aberto. Ito invadiu a área, acabou trombando em Kimmich e caiu. A bola sobrou com Kamada, que arriscou da entrada da área. Houve desvio no meio do caminho e ganhou o escanteio. Na retomada, Musiala fez grande jogada individual, se livrou de cinco marcadores, deixou um no chão e encontrou espaço para finalizar, mas mandou por cima do gol.

A Alemanha manteve a pressão. No entanto, a redonda teimava em entrar. Gündogan foi acionado por Müller e bateu rasteiro. A bola explodiu na trave. Com o tempo e boas alterações do técnico, o Japão passou a crescer. Após cobrança de escanteio, Takura cabeceou para o meio e Schlotterbeck cortou na hora certa. Sakai é colocado para correr, tocou de cabeça para Asano dentro da área. O atacante tenta dominar, mas Rüdiger chega para bloquear. Em uma sequência de ataque, Gonda foi essencial para evitar a ampliação da tetracampeã, com quatro ótimas defesas, principalmente de Hofmann e Gnabry, onde ambos tiveram as melhores finalizações nesse espaço de tempo.

Do outro lado do campo, Neuer também precisou aparecer. Endo encontrou Ito na área, ele chuta forte, buscando o canto, mas o capitão caiu para salvar. As mexidas do Hajime Moriyasu mostraram sucesso, comparando com as de Hansi Flick. O banco dos Samurais Azuis garantiram a virada, curiosamente, com dois jogadores da Bundesliga. Minamino arrematou dentro da área. Neuer defendeu, cedeu o rebote e Doan, do Freiburg, deixou tudo igual com a canhota. A virada veio através de bom lançamento de Itakura, em cobrança falta, do campo defensivo, Asano, do Bochum, dominou nas costas da zaga, carregou até entrar na área e chutou na saída do goleiro.

Como fica

O Japão vai assumindo a liderança do grupo E, enquanto a Alemanha aparece em quarto. Espanha x Costa Rica ainda entram em campo, precisamente às 13h (de Brasília).

Próximos jogos

Na segunda rodada, os Samurais Azuis irão enfrentar a Costa Rica, no domingo (27), às 7h (de Brasília). Mais tarde, às 16h (de Brasília), a Nationalelf mede força contra a Espanha.