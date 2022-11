Paulo Bento analisa empate como justo e elogia jogadores da Coreia do Sul: "Sem temor do adversário"

A Coreia do Sul deu trabalho para o Uruguai, ficando mais no campo ofensivo e tendo uma boa marcação, mas o placar não saiu do 0 a 0, pela primeira rodada do grupo H na Copa do Mundo. Em sua análise, Paulo Bento achou o resultado justo para um jogo equilibrado e difícil, no qual os seus comandados souberam fazer uma boa leitura dentro de campo.

“Como perceberam, foi um jogo extremamente difícil, diante de uma seleção forte como é o Uruguai, que demonstrou respeito (pela Coreia do Sul). O resultado parece-me justo, num jogo equilibrado. Poderia ter sido um bom resultado para nós. Estou muito orgulhoso da exibição dos meus jogadores: perceberam muito bem o jogo e como agir. Agora, é importante descansarmos. Continuo com a mesma confiança para o resto do Mundial”.

O técnico português ponderou da força do adversário e como os Tigres Asiáticos souberam responder.

“Sabíamos que o Uruguai é uma equipe forte, mas conseguimos responder à altura, sem temor do adversário. Mas sei que os jogos vão ser cada vez mais duros”.

Sobre sua principal estrela, Son Heung-min, que fraturou quatro ossos próximos ao olho, Paulo Bento destacou que o atacante estará melhor para os próximos confrontos.

“Son só se juntou a equipe há poucos dias, é normal que necessite de um tempo para se readaptar. Sofreu uma lesão grave, que o afastou de competir durante muito tempo. Mesmo que não tenha estado 100% para este jogo, estará nos próximos”.

Sequência da Copa

Com o empate sem gols, Coreia do Sul e Uruguai aparecem dividindo o primeiro lugar, mas tudo pode mudar dependendo do resultado de Portugal x Gana, que começa às 13h (de Brasília). Na próxima segunda-feira (28), Coreia do Sul encara Gana, às 10h (de Brasília), enquanto Uruguai medirá forças contra Portugal, às 16h (de Brasília).