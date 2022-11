Derrotados na estreia, Catar e Senegal se enfrentam pela sobrevivência na Copa do Mundo

Na abertura da segunda rodada do Grupo A, Catar e Senegal, que perderam na estreia, se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 10h, no Al Thumama Stadium, em Al Thumama, válido pela sobrevivência na Copa do Mundo.

Tanto os donos da casa, quanto os africanos, precisam desesperadamente da vitória para seguirem vivas no Mundial. Isso se deve aos placares negativos em suas respectivas estreias para Equador e Holanda.

Evitar vexame

O Catar pode ser a primeira seleção sede a ser eliminada na fase de grupo em toda história da Copa do Mundo. Para isso, não pode perder o confronto para Senegal.

"Evidente que o plano era chegarmos competitivos à Copa. Cada país tem suas particularidades. Nós somos um país pequeno, temos que trabalhar com o que temos", disse o técnico Félix Sánchez. ''Se tivéssemos outra forma, estaríamos muito felizes que os jogadores atuassem na Bundesliga, na liga espanhola, na Premier League. Temos que trabalhar dessa maneira.''

"Os jogos são controlados por muitos fatores, mas o mais importante é dar o nosso melhor, na Copa do Mundo, se você não der o seu melhor você será castigado."

Foto: Divulgação/Catar

"Esperamos poder jogar livremente e sem pressão e ser melhores do que o que aconteceu no primeiro jogo, esta equipe tem um ponto a provar", disse Sánchez em uma coletiva de imprensa. "Os jogos são controlados por muitos fatores, mas o mais importante é dar o nosso melhor, na Copa do Mundo, se você não der o seu melhor você será castigado."

"Emocionalmente, as coisas foram muito difíceis e lidar com a Copa do Mundo é completamente diferente. Espero que o desempenho seja tão competitivo quanto o do Senegal", acrescentou ele. "Não proporcionamos a alegria aos torcedores, mas tentamos evitar uma vibração negativa nos últimos dias", disse.

"Somos um país pequeno, o menor a sediar a Copa do Mundo. Nós nos preparamos para a possibilidade de uma eliminação precoce, mas isto não significa o fim do projeto'', comentou o treinador. "Estou confiante de que o Catar continuará seu projeto de manter uma equipe forte, competir e se classificar para os próximos torneios", disse o comandante espanhol.

O treinador Félix Sánchez deve repetir a escalação do primeiro confronto no Mundial diante do Equador.

Provável escalação do Catar: Saad Al-Sheeb , Pedro Ró-Ró, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed , Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Hassan Al Haydos, Akram Afif, Almoez Ali.

Em busca da recuperação

Senegal fez um jogo duro e difícil na estreia da Copa do Mundo contra a Holanda, mas acabou sendo derrotado por 2 a 0. Os africanos perderam Mané depois de uma lesão, o que fez o time cair de rendimento. Mas, no elenco de Senegal, existem jogadores que atuam nos principais times do futebol europeu e por isso, uma campanha que chegue nas oitavas é esperada por todos que acompanham o futebol.

Em coletiva de imprensa de pré-jogo, o treinador Cissé elogiou o goleiro Mendy, que falhou em um dos gols da Holanda: ''As qualidades de Edouard Mendy são inquestionáveis. Ele é um menino que realmente está passando por momentos difíceis, mas não tenho dúvidas. Ele tem minha total confiança, assim como de seus companheiros de equipe e, de fato, amanhã ele estará em campo.''

''Estou muito satisfeito com os meus jogadores. Amanhã é um jogo muito importante para ambas as equipes. Em competições desse nível, a partir do momento em que você perde a primeira partida, você está fadado a ficar de costas para a parede. Tenho certeza que o jogo de amanhã será diferente do jogo contra a Holanda. Não tenho dúvidas de que temos qualidade de ataque para fazer gols. O importante é ser eficiente, ser mais matador na frente do gol e concretizar as chances.''

''Os jogos que tivemos de disputar e que tiveram este nível de intensidade, pressão, importância e exigência permitiram-nos adquirir uma certa experiência coletiva nos sete anos que lá estivemos. Cabe a nós nos concentrar. Futebol são vitórias, empates e derrotas. Desde que estou aqui, tivemos a chance de começar todas as nossas competições vencendo o primeiro jogo. Alguns de vocês me lembraram disso. Na Rússia, ganhamos nossa primeira partida, o resto você sabe.''

''Abdou Diallo voltou a treinar ontem. Ele se sente muito bem. Esperamos que Cheikhou Kouyaté também esteja pronto… Ballo-Touré retomou a corrida, mas estará indisponível. Hoje compreendo que alguns duvidem de nós, mas o importante é que todos os jogadores que dirijo queiram continuar a escrever a sua história, a escrevê-la para os nossos adeptos senegaleses. Continue acreditando e orando pela equipe.''

Provável escalação de Senegal: Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Gana Gueye,Pape Gueye, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Krépin Diatta.