Em busca da primeira vitória, País de Gales e Irã abrem segunda rodada da fase de grupos na Copa

Na manhã desta sexta-feira (25), pelo grupo B da Copa do Mundo, País de Gales e Irã, às 7h, no Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar. A partida abre a segunda rodada da fase de grupos do Mundial do Catar.

As seleções se enfrentaram apenas uma vez, em um amistoso em 1978, onde a seleção galesa venceu por 1 a 0.

Gareth Bale perto de quebrar recorde



País de Gales vem de um empate por 1 a 1 na estreia contra os Estados Unidos e ocupa o segundo lugar do grupo B, com um ponto, junto com os estadunidenses.

A equipe chega para a segunda rodada sem desfalques confirmados no elenco, e ainda conta com o retorno do experiente meia Joe Allen, que está apto para jogar após uma lesão na coxa. Ele estava treinando sozinho desde que chegou ao Catar, mas nesta quarta-feira (23), treinou com a equipe e provavelmente ficará no banco.

Em um coletiva que concedeu na véspera da partida, o craque Gareth Bale falou sobre o confronto contra o Irã, que vem de uma goleada sofrida contra a Inglaterra e ocupa o último lugar do grupo.

“Vai ser um jogo difícil. O Irã tem um bom time, e está na Copa por uma razão. Tem bons jogadores no ataque e defensores. Vamos ter que ter um bom plano para pará-los, vai ser um jogo difícil.”

Astro da seleção galesa, Bale ultrapassará o companheiro de equipe Chris Gunter como o jogador com mais partidas pelo País de Gales se jogar na sexta-feira, chegando à 110ª partida com a camisa galesa.

Provável escalação do do País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

Irã busca se recuperar de goleada e tem desfalque importante

O Irã vem de uma estreia duríssima contra a Inglaterra, quando perdeu por 6 a 2. O grande desfalque para a seleção iraniana no jogo contra o País de Gales é o desfalque do goleiro Alireza Beiranvand, que sofreu uma concussão durante o jogo contra os ingleses. O treinador Carlos Queiroz falou que o goleiro está bem e treinando, mas não estará disponível para o duelo da segunda rodada.

“Ele está bem, estamos felizes com isso. Como ele se envolveu em um episódio que envolve uma concussão, como todos sabem, isso requer um protocolo médico que precisamos respeitar e não tem como se desvencilhar do protocolo. Então, ele não jogará amanhã, mas ele estará pronto para o último jogo. Ele vai treinar normalmente hoje - disse o comandante da equipe”. O goleiro Hossein Hosseini irá jogar no lugar de Beiranvand.

Provável escalação do Irã: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.



Árbitro: Mario Alberto Escobar Toca

1º árbitro assistente: Caleb Wales

2º árbitro assistente: Juan Carlos Mora

Quatro árbitro: Maguette Ndiaye