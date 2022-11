Fernando Santos aponta superioridade de Portugal na vitória contra Gana: "Poderíamos ter feito o quarto gol"

Em jogo de cinco gols, Portugal e Gana estrearam nesta quinta-feira (24), no estádio Ras Abu Aboud, pela primeira rodada do Grupo H, na atual edição da Copa do Mundo 2022, realizada no Catar. Os portugueses resistiram ao sufoco do adversário no fim e venceram o confronto por 3 a 2.

Os tentos saíram somente na segunda etapa, com Cristiano Ronaldo, de pênalti, inaugurando o marcador. João Félix e Rafael Leão fizeram os outros gols dos lusos, enquanto André Ayew e Bukari anotaram para os ganeses.

O treinador Fernando Santos, após a partida, percebeu a pouca efetividade de Portugal em alguns momentos no campo, mas destacou a melhora da equipe na reta final.

"Em termos de transição ataque-defesa, estivemos muito bem. Gana fez zero finalizações. Nós, com segurança na bola, embora uma segurança passiva, a trocar a bola atrás, invadimos o meio-campo do adversário, porém voltamos para trás e circulamos por fora e com pouca pressão. Melhoramos a partir dos 30, 35 minutos. Nos últimos minutos, criamos três ou quatro situações de grande perigo, com cruzamentos e entrada de jogadores. Poderíamos ter feito o quarto gol".

Por outro lado, o atacante Rafael Leão se mostrou mais contente com a postura do time e manifestou a felicidade por ter feito gol no jogo.

"Era algo que procurava há muito tempo: um gol e uma assistência. Estou muito contente, mas o mais importante era a vitória. Tivemos a iniciativa de procurar o gol e estamos de parabéns".

O camisa 15, por fim, ressaltou: "O 'mister' preparou muito bem a equipe. Portugal, sendo uma equipe forte em todas as posições, toma sempre a iniciativa do jogo, pois eles ficaram muito recuados. Acho, contudo, que melhoramos no segundo tempo e mostramos outra atitude. Fomos felizes".

Próximo compromisso

Com a vitória, Portugal lidera o Grupo H, com três pontos, e tentará se manter na primeira colocação diante do Uruguai na próxima rodada, na segunda-feira (28), às 16h, no Lusail Stadium.