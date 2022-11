Centroavante Vilmar Júnior comemora doblete pelo Fontinhas: “Passei por momentos difíceis"

O maior patrimônio de um futebolista profissional é o próprio corpo. Mas enquanto a parte física é cobrada, nem sempre o lado mental recebe a mesma atenção. Para o centroavante Vilmar Júnior, de 27 anos, foi com o carinho da família, a religião e o entendimento do novo clube - o Fontinhas, de Portugal -, que foi possível dar a volta por cima. A paciência de todos foi recompensada no último domingo, quando Vilmar chegou no seu 4º jogo pelo clube e marcou dois gols importantes que decidiram o duelo entre Fontinhas e Real SC pela Liga 3, por 2 a 1.

“É coisa de Deus, fico feliz pelo doblete e principalmente por ter ajudado a equipe a conseguir os 3 pontos de um jogo fora de casa. Foi a melhor sensação que tive nessa temporada até agora. Passei por momentos difíceis mentalmente, mas estou lutando e dando a volta por cima”, declarou o jogador.

Conhecido em Portugal pelas boas passagens por clubes da segunda e terceira divisão, como Fafe, Oleiros e Montalegre, Vilmar chegou à “equipa” da pequena freguesia portuguesa da Praia de Vitória em outubro, por indicação do treinador Pedro Lima, a quem o jogador guarda grande carinho.

“Sou grato ao clube, que apostou em mim. Principalmente ao mister Pedro Lima. Ele me fez levantar e começar tudo de novo. Meus companheiros desde que cheguei não me julgaram. Pelo contrário, me abraçaram e me apoiaram. São pessoas humildes e de família, por isso não tive dificuldades com a adaptação. O ambiente do clube é incrível. Todos, desde o roupeiro até o presidente, são pessoas simples que me dou bem. Posso dizer que amo jogar no Fontinhas”, contou.

Vilmar volta a campo pelo Fontinhas neste sábado. A partir das 8h (horário de Brasília) o clube enfrenta o Sporting B pela Liga 3.