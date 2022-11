Harry Kane admite atuação em baixo nível da Inglaterra contra EUA: "Podemos jogar melhor"

A Inglaterra não conseguiu repetir a boa estreia na Copa do Mundo contra o Irã na partida contra os Estados Unidos nesta sexta-feira (25). O 6 a 2 do primeiro jogo deu lugar a um sonolento 0 a 0, com poucas chances de ambos os lados e um domínio maior norte-americano.

Após o jogo, Harry Kane, atacante da Inglaterra, falou à BBC sobre o desempenho europeu, que foi bem abaixo do esperado, afirmou que a equipe pode jogar melhor, e saiu insatisfeito com a forma como a equipe se portou diante da seleção dos Estados Unidos.

"Não foi a melhor partida, claro. Tivemos bons momentos com a bola, mas não definimos. Deixar o gol zerado nos coloca em uma ótima posição no grupo."

Kane valoriza o empate que deixa a Inglaterra na liderança do grupo B

Grande parte do problema de gols da Inglaterra deve-se justamente ao capitão e atacante Harry Kane. Nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, contra adversários considerados mais frágeis, o jogador do Tottenham passou em branco e não balançou as redes uma vez sequer.

No jogo da primeira rodada, contra o Irã, Kane levou uma pancada e acabou sendo substituído. O atacante era dúvida para o jogo diante dos Estados Unidos, mas acabou se recuperando e foi pra jogo. Apesar do jejum, ele valorizou o resultado e o fato de a Inglaterra não ter sido vazada, mas afirmou que o time pode jogar melhor.

"Foi um contraste total com o que aconteceu com o Irã. Tivemos duas ou três chances, mas não marcamos. Jogamos contra um time muito bom e temos que virar a página. Eles nos pressionaram muito bem, dificultaram muito para nós. Houve momentos em que lidamos bem com isso, mas o empate não é ruim.", disse o atacante.

"Sabemos que podemos jogar melhor que isso e um empate em uma Copa do Mundo, onde não tem um jogo fácil, não é ruim. Depois do primeiro jogo, as pessoas achavam que iríamos passar por cima de todo mundo, mas não ia ser assim", completou Kane.

Situação do grupo B

Com o empate entre Inglaterra e Estados Unidos pelo placar de 0 a 0, e a vitória do Irã por 2 a 0 sobre a seleção de País de Gales, a situação do grupo ficou favorável para os ingleses e para os iranianos. Entretanto, tudo está aberto.

A Inglaterra lidera o grupo com quatro pontos somados, seguida de perto por Irã, com três. Estados Unidos têm dois e Gales têm um. Na última rodada, os ingleses enfrentam os galeses, enquanto os iranianos batem de frente com os estadunidenses. Quem vencer avança pro mata-mata.