Técnico da Tunísia, Jalel Khadri sonha com classificação mesmo com derrota: "Vamos dar tudo o que temos"

Após um bom jogo da equipe, a Tunísia saiu derrotada por 1 a 0 contra a Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O treinador Jalel Khadri e o lateral-direito Kechrida falaram sobre o resultado e sobre a chance de classificação para as oitavas.

O treinador começou dizendo que foi um jogo equilibrado e de duas equipes fortes, ressaltando a boa partida que foi para vencer da sua equipe.

"Foi um jogo muito difícil entre duas equipes muito fortes. Acho que hoje jogamos para ganhar. Ainda temos um jogo pela frente e vamos jogar com todo o coração."

Khadri também falou muito sobre as mudanças que aconteceram no jogo na segunda etapa e que as chances de gol surgiram mas a equipe falhou na hora de mandar para as redes.

"A situação mudou para nós no segundo tempo, criamos várias chances, mas não conseguimos colocar a bola na rede. Perdemos uma partida crucial, mas vamos dar tudo o que temos na última partida."

O lateral-direito da equipe, Wajdi Kechrida, que entrou durante a segunda etapa, também deu sua visão, dizendo que o melhor time hoje perdeu.

"A melhor equipe perdeu. Não soubemos aproveitar as nossas oportunidades. Agora falta-nos um jogo, vamos dar tudo e porque não nos classificarmos para as oitavas de final. Vamos dar tudo até o último minuto para deixar essas pessoas orgulhosas."

Próximo jogo

A Tunísia enfrenta na última rodada a poderosa França, na quarta-feira (30), às 12h.