Japão enfrenta Costa Rica de olho nas oitavas da Copa do Mundo

Em jogo que vale o futuro de três equipes no Grupo E da Copa do Mundo, o Japão enfrenta a Costa Rica neste domingo, às 7h, no Ahmed bin Ali Stadium, em Al Rayyan. Dependendo do resultado, o time japonês garante vaga na próxima fase da competição.

O duelo terá que esperar o outro confronto para definir os caminhos de todos os times. Em caso de vitória, o Japão praticamente se garante na próxima fase, enquanto a Costa Rica pode ser eliminada. O triunfo japonês pode gerar a eliminação da Alemanha, caso perca para a Espanha.

De olho na história!

O Japão chegou para a Copa do Mundo tendo um difícil papel de se classificar em um grupo que tem dois poderosos como Espanha e Alemanha, com um e quatro títulos mundiais, respectivamente.

Mas, no primeiro duelo, o time asiático quebrou todo o favoritismo alemão, virou o confronto e derrotou a Alemanha. A vitória na estreia deu a oportunidade da equipe já se classificar neste domingo, em caso de vitória diante da Costa Rica e em não triunfo dos alemãs contra os espanhóis.

“O Japão quer construir seu próprio estilo também aprendendo com outros países”, disse o técnico Moriyasu. “Temos oito jogadores nas ligas alemãs, somos gratos ao futebol alemão por sua cooperação.”

“A equipe costarriquenha tem alto desempenho físico e pode jogar de forma organizada, foi o que observamos”, disse ele. “Eles são uma boa equipe… mesmo para nós será uma segunda partida crucial.”

Provável escalação do Japão: Shuichi Gonda; Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Ko Itakura e H. Sakai; Wataru Endo e A. Tanaka; Kubo, Daichi Kamada e J. Ito; D. Maeda.

Evitar eliminação

A Costa Rica sofreu uma goleada histórica na primeira rodada da Copa do Mundo. A derrota por 7 a 0, foi um das maiores da história da competição. O resultado ficou ainda pior quando a análise do confronto fica mais profunda. O time não finalizou e teve uma posse de bola baixíssima.

"Somos responsáveis por tomar decisões em campo", respondeu o zagueiro Kendall Watson na quinta-feira (24). "As dúvidas deixadas pelo placar são compreensíveis, mas cabe a nós virar a página contra o Japão. Queremos mudar a imagem que ficou deste primeiro jogo", afirmou o técnico.

"Uma derrota como essa diante da Espanha é difícil de digerir. Mas já conversamos no vestiário, agora temos que focar nos jogos que restam para recuperar o fôlego", disse o lateral-direito Keyshon Fuller.

Provável escalação da Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martinez, Oscar Duarte, Francisco Calvo e Bryan Oviedo; Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejada e Jewison Bennette; Anthony Contreras e Joel Campbell.