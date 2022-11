Tata Martino se concentra no próximo desafio após derrota do México para Argentina

Após empate sem gols diante da Polônia na estreia, o México encarou a Argentina neste sábado (26) em busca dos três pontos, em jogo realizado pela segunda rodada do Grupo C na Copa do Mundo 2022, no Lusail Stadium. O adversário também jogou em busca da vitória, depois da inesperada derrota para Arábia Saudita, e desta vez não deixou passar as oportunidades de gols.

Com isso, a Albiceleste venceu o confronto por 2 a 0, com tentos anotados por Messi e Enzo Fernández, e deixou El Tri em situação complicada após o apito final, com a última colocação do grupo e somente um ponto somado.

O técnico Tata Martino, mesmo com o momento difícil, acredita que o time mexicano pode fazer bom jogo diante da Arábia Saudita na próxima quarta-feira (30) e não descarta a chance de classificação para a próxima fase.

“Desde que haja uma chance [de classificação], sempre temos que tentar. A Arábia precisa vencer e nós também. Na vida e como futebolistas, nós que competimos, estamos acostumados a tomar [gols]. É difícil, pois doeu para nós o gol da Polônia e os gols da Argentina também doeram”, destacou.

“Não tenho dúvida de que faremos tudo para ganhar da Arábia. Depois do que vi hoje no jogo, com dignidade, não tenho dúvidas do que vamos fazer e tentar com tudo o que temos”, ao destacar a força da equipe.

Guardado lesionado

O treinador confirmou a lesão do lateral Andrés Guardado e justificou a substituição inesperada de Lozano, um dos principais jogadores do plantel, além de analisar o desempenho da Seleção Mexicana em campo com a ausência deles.

“Guardado teve uma lesão muscular. A verdade é que durante seis ou sete minutos do primeiro tempo, e 15 minutos do segundo tempo, até antes do gol, jogamos com a mesma intensidade”, iniciou.

“Chucky [Lozano] me pediu para sair antes do gol. Voltamos ao nosso plano de jogo habitual, falhamos em coisas muito pequenas no primeiro gol, dando espaço para os meio-campistas adversários”, complementou.

Difícil, mas não impossível

O México tentará a última chance de classificação às oitavas de final na próxima quarta-feira (30), quando irá encarar a Arábia Saudita, que também segue viva na competição, às 16h, jogando novamente no Lusail Stadium.