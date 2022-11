Mbappé marca dois, França bate Dinamarca e é primeira seleção classificada às oitavas da Copa

Na tarde desse sábado (26), a França bateu a Dinamarca pelo placar de 2 a 1 e se garantiu matematicamente nas oitavas da Copa do Mundo. Os gols do jogo foram anotados por Mbappé, duas vezes, e Christensen.

Mbappé decidiu mais uma vez!

O jogo começou com domínio na posse de bola para os dinamarqueses, tendo 15 minutos iniciais mais controlados, mas os franceses eram mais agudos nas chegadas pelas pontas apesar da falta de perigo.

Aos 20 veio a primeira grande chance de gol do jogo, quando em cobrança de falta na área, Rabiot cabeceou forte e Schmeichel foi obrigado a fazer um milagre para manter o zero no placar.

Koundé quase marcou para os franceses aos 30 minutos, após bela jogada individual de Mbappé, que tirou a marcação e cruzou para o zagueiro finalizar e mandar com perigo para a defesa do goleiro.

Cornelius deu a resposta dinamarquesa ao finalizar cruzado para fora após boa jogada feita por Lindstrom.

O primeiro tempo foi muito faltoso e houveram 3 cartões amarelos distribuídos: um para Koundé, pela França, enquanto pela Dinamarca, Cornelius e Christensen receberam a punição.

Aos 60 minutos de jogo a França abriu o placar quando Theo Hernandéz fez boa jogada e tocou rasteiro para Mbappé, quase na pequena área, mandar para o gol sem chances de defesa.

O empate veio logo depois quando em cobrança de escanteio a bola foi para Andersen, que desviu para o segundo pau e encontrou Christensen que cabeceou muito bem e mandou para as redes.

Lindstrom recebeu cruzamento rasteiro livre no meio da área e tentou a finalização de primeira no canto direito, mas Lloris fez milagre e impediu a virada relâmpago.

A França tentou exercer uma pressão final para chegar ao gol da vitória, tendo inclusive uma grande chance de voleio com Rabiot e quando nada mais parecia dar certo a estrela apareceu novamente: Mbappé.

O camisa 10 francês recebeu cruzamento de Griezmann e de virilha desviou para o gol dando os 3 pontos e a classificação antecipada aos franceses.

Situação no Grupo e próximos jogos:

Com o resultado, a França chegou aos 6 pontos e já se classificou matematicamente para as oitavas de final e pega a Tunísia praticamente fora da Copa. Já a Dinamarca, chega a última rodada somando apenas um ponto, mas depende só de si para alcançar a classificação, basta conquistar a vitória contra a Austrália.