Bélgica enfrenta Marrocos buscando confirmar vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Já podendo confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Bélgica enfrenta neste domingo (27) Marrocos, às 10h no Estádio Al Thumama, valendo pela segunda rodada da competição, no grupo F.

Os belgas lideram o grupo com três pontos, vendo Croácia e Marrocos com um vindo logo abaixo, além do Canadá, que não somou pontos, na lanterna. Em caso de vitória a Bélgica dispararia na liderança e não ficaria mais de fora do mata-mata. Caso vença, Marrocos embolará o grupo, deixando todas as decisões para a última rodada. Um empate tem o mesmo efeito, mas com menos drama para a rodada final – isto a depender do resultado de Croácia e Canadá.

Sonhando com a vaga!

A Bélgica chega para esse jogo de uma vitória já na estreia da Copa, que rendeu os três pontos na competição. Sobre o Canadá, na quarta-feira (23), o triunfo foi por 1 a 0, com gol de Batshuayi, que deu a vitória no final do primeiro tempo.

Após a partida Roberto Martínez elogiou seus jogadores, mesmo ressaltando que não foi um bom jogo: “Gostei da postura dos meus jogadores. Foram responsáveis em campo. No geral, o Canadá foi melhor, mas encontrámos uma maneira de vencer. Mesmo que não tenhamos jogado bem, vencer não surge por acaso. É o resultado do que temos feito nos últimos seis anos. Mas estamos frustrados, porque não conseguimos encontrar soluções em campo. O Canadá jogou muito bem e nós não. De certa forma, jogámos ao estilo do Canadá”.

A Bélgica não terá desfalques para a partida e deve ir a campo com: Courtois, Debast, Alderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Batshuayi.

Para se manter vivo na competição!

Marrocos, do outro lado, não teve a mesma sorte dos belgas e não venceu na estreia. Jogando na mesma quarta-feira (23), Marrocos apenas empatou com a Croácia, em um jogo onde o zero insistiu em não sair do placar, que assim acabou.

Regragui valorizou o empate com a Croácia, exaltando a qualidade da equipe adversária: “Honestamente, estávamos enfrentando uma grande equipe. Eles têm um meio-campo muito forte. Tentamos estar em um bloco para criar problemas, mas talvez os respeitamos demais às vezes. Estávamos cansados no final, mas é um bom resultado contra o vice-campeão do mundo e isso deve nos motivar para o próximo jogo”.

Também sem desfalques, o provável time de Marrocos para o jogo é: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Arbitragem e transmissão

Cesar Ramos será o árbitro da partida, tendo Alberto Morin e Miguel Hernández como assistentes, além de Fernando Guerrero no comando do VAR, com toda a equipe vinda do México.

Além do tempo real com todos os lances e emoções da partida aqui na VAVEL Brasil, o confronto terá transmissão pelo canal de TV aberta Globo, pelo canal de TV fechada Sportv e pelos apps de streaming Fifa+ e Globoplay.