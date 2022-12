Hakimi lamenta derrota na semifinal e exalta seleção de Marrocos: "Temos orgulho do que fizemos"

Na última quarta-feira (14) o sonho de Marrocos de conquistar a Copa do Mundo acabou. Enfrentando a atual campeã França, os marroquinos saíram atrás logo cedo com gol de Theo Hernández e, após pressionar, mas sem marcar o gol de empate, Kolo Muani marcou e fechou a conta para os franceses na classificação para a final.

Após a partida Amrabat, um dos destaques da partida e da Copa como um todo, falou com a imprensa e descreveu a derrota como “azeda”.

Amrabat comentou sobre o gol sofrido e o definiu como estúpido: “Sofremos um gol estúpido no começo, então você fica de frente ao que está acontecendo, pois se você tem a vantagem no placar fica confortável de jogar. Sofrer esse gol nos fez jogar nas mãos deles”.

Amrabat lamentou também não ter jogadores importantes para a partida, quando Aguerd se lesionou no aquecimento e Saiss aguentou apenas vinte minutos de jogo, além de Mazraoui, que saiu no intervalo: “Isso pesa muito quando se joga contra uma equipe como a França”.

Amrabat também revelou que Giroud foi o eleito para marca-lo na partida: “Eu disse a ele apenas pare e ele respondeu que foi ordenado por Deschamps a me seguir o jogo todo”.

E Hakimi, outro grande destaque de Marrocos e da Copa, postou em suas redes sociais uma mensagem aos torcedores, agradecendo o apoio, lamentando a derrota e se dizendo orgulhoso de todo o esforço da equipe.

“Nós demos tudo. O sonho de uma equipe, de um país inteiro, acabou. Mas temos que ter orgulho do que fizemos. Lutamos até o último segundo e partimos de cabeça erguida. Vamos continuar tentando dar tudo por esta nação. Obrigado a todos os marroquinos por seu apoio”, disse o lateral.

