França busca repetir feito de Itália e Brasil ao tentar segundo título seguido da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo do Catar já está definida: Argentina x França. Duas bicampeãs mundiais, mas apenas uma poderá colocar três estrelas. Os Bleus chegam na sua terceira decisão em cinco edições e ainda têm a chance de conquistar o feito do segundo título de forma consecutiva, algo que aconteceu apenas com a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil de Pelé, nos Mundiais de 1958 e 1962.

Vittorio Pozzo na frente da Azzurri

Seleção da Itália comemorando o segundo título (Foto: Divulgação/FIGC))

A primeira hegemonia do maior torneio futebolístico começou com a Itália de Vittorio Pozzo. O técnico teve duas passagens pela Azurri, tendo sucesso na segunda, entre 1928 a 1948. Natural de Turim, Pozzo só comandou Torino e Milan, além da seleção italiana, que ergueu a taça, em 1934, na sua estreia na Copa. Quatro anos depois, contando com o trio Colaussi-Piola-Meazza, a soberania foi mantida, e de quebra, Pozzo tornou-se o único treinador bicampeão Mundial.

Brilho brasileiro

Foto: Divulgação/CBF

O Brasil foi o último a vencer duas Copas seguidas. O dia 29 de junho de 1958 é memorável para os brasileiro. O primeiro título, conseguido em cima da Suécia, no qual surgiu o gesto de erguer o troféu feito pelo zagueiro Belini. A mítica seleção teve técnicos distintos: Vicente Feola (58) e Aymoré Moreira (62), mas eternizou jogadores, entre eles 14 que participaram de ambas as campanhas: Gilmar, Djalma, Mauro, Zito, Zózimo, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Pepe, Bellini, Vavá, Zagallo e Castilho. Desses, Zagallo detém o recorde de títulos da Copa em geral. Vitorioso como jogador em 1958 e 1962, também ganhou como comandante em 1970.

Vem ai marca francesa?

Deschamps e Lloris comemorando vaga na final (Foto: Divulgação/FFF)

Coincidências, façanhas, realizações ou como você, caro leitor, queira chamar, o bicampeonato de Copas deixa suas marcas. Na troca do bi por tri, a França superou os cortes por lesão e poderá marcar a nova era futebolística com Didier Deschamps, vencedor como jogador e repetir o feito de Pozzo após 84 anos, a seleção com o segundo título seguido, e Hugo Lloris, o primeiro capitão a levantar a taça em duas oportunidades.