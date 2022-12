Sob mira de clubes da Europa League, Wilker Santos prega cautela no Zebbug Rangers

Mesmo após uma vitória contra o até então invicto líder do campeonato maltês Hamrun, o Zebbug Rangers do zagueiro brasileiro Wilker Santos ainda não decolou na Premier League Maltesa. O time acumulou duas derrotas seguidas e agora busca a recuperação em casa, nesta sexta, contra o Balzan, a partir das 14h (horário de Brasília).

“Estamos vindo de duas sequências de jogos não satisfatórios e isso tem nos incomodado bastante. Temos um grande confronto em casa e sabemos que nossa equipe é de qualidade. Diminuímos a distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento e isso é bom. Vamos sair com a vitória e os 3 pontos para o povo de Zebbug voltar a sorrir”, projetou Wilker.

As atuações pelo Zebbug Rangers têm chamado a atenção de clubes da Malásia que disputam a pré-Europa League e consultaram sua situação no time maltês. Sobre isso, Wilker prega cautela e diz que o momento do Zebbug é prioridade.

“É muito gratificante saber que meu trabalho vem sendo reconhecido, mas também não quero parar por aqui. Tenho trabalhado muito para essa oportunidade surgir na minha vida. Mas é com os pés no chão e firmados na rocha que é Deus que vou conseguir trilhar meu caminho”, disse.