Confira os possíveis bicampeões da Copa do Mundo com a França

França e Argentina definem o mais novo vencedor da Copa do Mundo no próximo domingo (18). Caso vençam, os Bleus garantirão o segundo título, sendo o terceiro em sua história, e alguns jogadores terão ambos em seus históricos.

Boa parte da convocação francesa para a Copa do Catar 2022 traz jogadores que estavam na conquista em 2018, na Rússia. No total, são 13 atletas "retornantes", sem contar com o suplente no evento anterior Adrien Rabiot, da Juventus da Itália.

Um dos destaques é a estrela Kylian Sanmi Mbappé Lottin, ou só, Mbappé, do PSG. O craque pode chegar a dois mundiais conquistados, nos seus dois primeiros disputados, e com apenas 23 anos de idade ainda. Essa marca é bem próxima à de Pelé, que já havia vencido duas Copas com o Brasil aos 21 anos. O "Rei do Futebol" é o único até hoje a vencer três vezes (1958, 1960 e 1970).

Outro detalhe interessante é que os três goleiros convocados nas duas ocasiões também são os mesmos: Lloris (Tottenham); Alphonse Areola (West Ham) e Steve Mandanda (Rennes).

Confira abaixo os demais jogadores da França que podem ser bicampeões seguidos no próximo domingo

GOLEIROS

Hugo Lloris (Tottenham); Alphonse Areola (West Ham) e Steve Mandanda (Rennes).

DEFENSORES

Pavard (Bayern de Munique), Kounde (Barcelona); Lucas Hernández* (Bayern de Munique), Varane (Manchester United)

MEIAS Adrien Rabiot da Juventus, que era suplente em 2018

ATACANTES

Mbappé (PSG); Benzema* (Real Madrid); Griezmann (Atlético de Madrid); Dembélé (Barcelona); Coman (Bayern de Munique); Giroud (Milan)

*Karim Benzema e Lucas Hernandez se lesionaram e não estão mais à disposição do técnico Didier Deschamps no torneio

Convocações francesas de 2018 e 2022

Copa da Rússia (2018)

Goleiros: Areola (PSG), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Olympique Marselha);

Defensores: L. Hernández (Atlético de Madrid), P. Kimpembé (PSG), B. Mendy (Manchester City), Pavard (Stuttgart), A. Rami (Olympique Marselha, D. Sidibé (Monaco), Umtiti (Barcelona) e Varane (Real Madrid);

Meio-campistas: Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus), S. Nzonzi (Sevilla), Pogba (Manchester United) e C. Tolisso (Bayern de Munique);

Atacantes: Dembélé (Barcelona), N. Fekir (Lyon), Giroud (Chelsea), Griezmann (Atlético de Madrid), T. Lemar (Monaco), Mbappé (PSG) e F. Thauvin (Olympique Marselha).

Copa do Catar 2022

Goleiros: Lloris (Tottenham); Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

Defensores: Pavard (Bayern de Munique), Kounde (Barcelona); Lucas Hernández (Bayern de Munique), Varane (Manchester United), Saliba (Arsenal), Theo Hernández (Milan), Upamecano (Bayern de Munique), Konate (Liverpool) e Axel Disasi (Mônaco)

Meias: Tchouameni (Real Madrid); Fofana (Monaco); Camavinga (Real Madrid); Rabiot (Juventus); Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

Atacantes: Mbappé (PSG); Benzema (Real Madrid); Griezmann (Atlético de Madrid); Dembélé (Barcelona); Coman (Bayern de Munique); Giroud (Milan), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) e Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

A grande final

França e Argentina se enfrentam na decisão da Copa do Mundo Catar 2022 no próximo domingo (18), a partir das 12h. A VAVEL Brasil fará acompanhamento em tempo real.