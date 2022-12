Croácia vence Marrocos e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo

Neste sábado (17), Croácia e Marrocos se enfrentaram na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo. Os croatas venceram por 2 a 1 no estádio Internacional Khalifa, gols de Gvardiol e Orsic, enquanto os marroquinos marcaram com Dari.

Gols rápidos

Logo aos 2 minutos, Bono deu um susto nos marroquinos ao tentar afastar a bola e em uma espécie de "três dedos" quase mandar para dentro do próprio gol.

Aos 7, a Croácia abriu o placar em jogada ensaiada. Perisic recebeu cruzamento pelo alto, ajeitou de cabeça para o meio e Gvardiol de peixinho mandou para a redes. Não houve nem tempo para a Croácia comemorar, pois na sequência também em cobrança de falta Ziyech cruzou, a bola desviou em Modric e sobrou para Dari de cabeça igualar o marcador.

Em sua despedida de Copas do Mundo, Modric quase marcou em chute forte da entrada da área mas Bono pegou em dois tempos.

O jogo perdeu muito em emoção após esses minutos de loucura dentro da partida, ambas as equipes tentavam chegar principalmente em cruzamentos pelos lados.

Croácia desempata com golaço

Orsic, que fazia sua estreia como titular na Copa, recebeu passe na ponta da área e arriscou um belo chute de chapa buscando o ângulo, a bola beliscou a trave e foi morrer dentro do gol deixando os croatas em vantagem novamente.

Esse chute do Oršić merece ser visto por mais um ângulo. Que GOLAÇO! 🇭🇷⚽️ pic.twitter.com/y6j2AQBgRF — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 17, 2022

Marrocos busca reação, mas falta força

Os 20 minutos iniciais da segunda etapa foram de baixo nível, pois o cansaço físico em ambas as equipes chegou forte, com diversos jogadores sentindo câimbras e precisando ser substituídos, deixando o jogo mais quebrado e sem emoções.

No minuto 74, En-Nesyri recebeu grande bola dentro da área e finalizou cara a cara com Livakovic, exigindo ótima defesa do goleiro croata. Na reta final do jogo, as duas equipes reclamaram de possíveis pênaltis e o jogo ficou mais quente, com os marroquinos bastante irritados com a arbitragem, mas a Croácia, vice-campeã em 2018, manteve a vantagem no placar.

Posição final

A Croácia com a vitória conquistou o terceiro lugar, fazendo mais uma ótima Copa da geração que vem se encerrando com Luka Modric.

Já o Marrocos, mesmo com a derrota, sai orgulhoso com o quarto lugar na Copa do Mundo, sendo a maior campanha da história de uma seleção africana na história do torneio.