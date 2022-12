Varane fala de desilusão e que força mental não foi suficiente para conseguir título da França

Loucura, emoção e jogão digno de final. A França, apática no primeiro tempo, conseguiu se reencontrar e contou com dois gols no intervalo de dois minutos na reta final, levando a decisão para prorrogação, e posteriormente, pênaltis. Coroados com título em 2018, os Bleus não conseguiram repetir o feito e amargaram o vice da Copa do Mundo diante da Argentina.

Raphaël Varane, que chegou a ser poupado nos treinos por conta de sintomas gripais, jogou até os 113’ da prorrogação. O zagueiro desolado reconheceu o início ruim da seleção francesa, destacando que conseguiram crescer e até poderiam ter ganhado, além de demonstrar orgulho do grupo.

“Estamos muito desiludidos. Demos tudo. Enfrentamos muitos obstáculos durante a competição, lutamos até o fim. Nós não desistimos. Hoje, durante uma hora, não estivemos no jogo. Voltamos e poderíamos ter vencido também. Muito orgulho dos franceses, desse grupo. Demos tudo, mantemos a cabeça erguida”.

Varane menciona que a força mental não foi suficiente para o segundo título seguido, algo só conquistado pela Itália e Brasil, reconhecendo, novamente, que entraram tarde no jogo e, mesmo assim, quase chegaram perto.

“Voltamos para essa partida quando não estávamos nela, foi complicado. Aconteceu muito rapidamente. Voltamos então fisicamente, fomos melhores que eles. Começamos a empurrar e acreditamos nisso. Não estávamos longe de conseguir virar a partida, que havia começado mal. Há uma força mental neste grupo, muito coração. Isso nos permitiu chegar à final. Mas isso não foi o suficiente para vencer”.