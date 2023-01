Manchester United vence Everton e se classifica para próxima fase da Copa da Inglaterra

Torcedores do Manchester United respiram aliviados! Nesta sexta-feira (06), a equipe venceu o Everton por 3 a 1, em Old Trafford, válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Antony, Rashford e Coady, contra, marcaram os gols dos Diabos vermelhos. Coady, anotou também a favor para os visitantes.

Pressão do United

Os donos da casa começaram em cima. Logo aos três minutos, Rashford fez grande jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Antony apareceu livre na segunda trave para empurrar para o fundo do gol e abrir o placar no 'Teatro dos Sonhos'.

Aos cinco, quase o segundo. Pickford saiu jogando errado e a bola caiu no pé de Bruno Fernandes, que ajeitou para Martial bater de primeira e a bola sair com perigo.

O United buscava o segundo e pressionava, até o golpe contra os Diabos Vermelhos acontecer aos 13'. Maupey cruzou na área, De Gea se atrapalhou todo e a bola sobrou completamente limpa para Coady empurrar para o fundo do gol.

Os Red Devils não se abateram e continuaram pressionando. Aos 15', Rashford saiu em velocidade pela esquerda e acionou Martial, que dentro da área, apareceu livre e na cara do Pickford, mas o goleiro do Everton fez uma grande defesa.

Pickford continuou sendo o nome do primeiro tempo. Aos 31', Rashford puxou contra-ataque pelo meio, avançou até a intermediária e soltou um foguete, mas o arqueiro visitante fez boa defesa, mandando para escanteio.

Aos 39', quase uma pintura do Eriksen. O United pressionou no ataque e a bola sobrou para o dinamarquês, que na entrada da área, soltou uma bomba e a bola passou tirando tinta do ângulo direito do Everton.

O terceiro gol do Manchester United só saiu nos acréscimos, quando Alejandro Garnacho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rashford cobrou e fechou o placar para os Diabos Vermelhos.

Melhora do Everton e jogo equilibrado

O United encontrou o segundo gol no início do segundo tempo, aos 51', quando Rashford fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. O zagueiro Coady mandou contra o próprio patrimônio.

O time comandado por Frank Lampard quase empatou aos 63'. Coleman invadiu a área e soltou a bomba. De Gea fez uma grande defesa e no rebote, Dalot afastou. Aos 65', Eriksen cobrou falta ensaiada para Bruno Fernandes na entrada da área. O português dominou e soltou um foguete. Pickford defendeu, mandando para escanteio.

Sequência positiva

O Manchester United vive uma fase iluminada. Nos últimos 17 jogos, apenas uma derrota, sendo 14 vitórias e dois empates. Além disso, classificações para as quartas de final da Copa da Liga e subiu para o top-4 da Premier League, além da vaga garantida na próxima fase da FA Cup.

Próximos jogos

A equipe comandada por Erik ten Hag continua pensando em copas, mas dessa vez é pela Copa da Liga. O United enfrenta o Charlton na próxima terça-feira (10), às 17h, também em Old Trafford.

O Everton só volta a entrar em campo no dia 14, próximo sábado, em casa, contra o Southampton, pela Premier League.