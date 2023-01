Fiorentina marca de pênalti nos acréscimos e derrota Sassuolo pela Serie A

Em jogo marcado por dois pênaltis cometidos por brasileiros, a Fiorentina venceu o Sassuolo por 2 a 1, neste sábado (7), pela 17ª rodada da Serie A 2022-23. Saponara abriu o placar, Berardi empatou e, já nos acréscimos do segundo tempo, Nico González definiu o placar final no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Nada de gols

A Fiorentina começou o jogo tomando a iniciativa e teve três boas chegadas antes dos cinco minutos, mas não manteve o ritmo. Com muitos erros de passe e alguns momentos de desatenção, a Viola, apesar da superioridade de 57% de posse de bola, viu o Sassuolo ser bem mais perigoso na etapa inicial.

O time do técnico Alessio Dionisi fechou a primeira etapa com dez a cinco em finalizações e três a zero em chutes certos. Com Berardi e Frattesi comandando as transições, o Sasol chegou perto de sair na frente, mas falhou nos momentos decisivos.

Aos 17, depois de erro de Duncan na saída de bola, Pinamonti roubou e Frattesi arriscou chute no canto, mas Terracciano salvou a Viola. Dez minutos depois, Frattesi escapou com velocidade pela esquerda e soltou para Berardi, que deixou Pinamonti de frente para o gol, mas o centroavante não finalizou em cheio e parou no goleiro da Fiorentina.

O jogo também foi marcado por algumas entradas duras e três cartões amarelos na primeira etapa. Aliado à imprecisão dos times na troca de passes, o nível do duelo caiu e, por um período considerável, a partida foi mais erros do que acertos.

O Sassuolo voltou a assustar aos 32. Em outra jogada rápida de transição puxada por Berardi, Frattesi recebeu de Pinamonti e cruzou para Rogério, que cabeceou no meio da área, em cima do goleiro. A Fiorentina teve dois escanteios seguidos nos acréscimos e levou certa preocupação ao goleiro Consigli, mas o 0 a 0 prevaleceu.

Gols rápidos

Para o segundo tempo, Vincenzo Italiano fez duas alterações na Viola. Arthur Cabral, que sentiu dores no primeiro tempo, e Bianco saíram para as entradas de Saponara e Castrovilli, que voltou a atuar em um jogo oficial pela primeira vez após se contundir em abril de 2022.

Logo aos 4, as mudanças deram resultado. Após cruzamento de Biraghi, Kouamé tentou ajeitar de peito, a defesa tirou mal e a bola sobrou para Saponara, que dominou e chutou no canto para vencer Consigli e fazer 1 a 0.

Poucos minutos após entrar em campo, porém, o brasileiro Dodô bloqueou chute de Pinamonti com o braço dentro da área e o árbitro apontou pênalti após checagem no VAR. Berardi foi para a cobrança e deslocou Terracciano para igualar o marcador aos 11.

Fiorentina pressiona e busca a vitória

Precisando da vitória para não se afastar ainda mais de vagas europeias, a Fiorentina seguiu em cima, enquanto o Sassuolo passou a defender o resultado. Aos 20, depois de grande assistência de Bonaventura, Kouamé saiu na cara do goleiro, mas não dominou bem e finalizou mal na sequência, acertando o lado de fora da rede.

Oito minutos depois, Consigli saiu mal em cruzamento de Biraghi e bola sobrou para Saponara, que cabeceou na direção do gol, mas Ferrrari afastou quase em cima da linha. Nico González, que ficou fora da campanha da Argentina na Copa por lesão, entrou na vaga de Duncan, aumentando a presença da Viola no ataque.

Aos 40, após cruzamento de Saponara, o atacante argentino cabeceou livre, mas Consigli salvou. No minuto seguinte, Ruan acertou o braço na bola após chute de Terzic dentro da área. Após longa análise do VAR, o árbitro marcou pênalti para a Viola. Nico González foi para a bola e, com categoria, fez 2 a 1.

Nico González fez o gol da vitória da Viola (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Com a vantagem conquistada, a Fiorentina segurou sem muitos problemas o placar nos nove minutos de acréscimos e assegurou ou três pontos.

Classificação e próximos compromissos

Com 23 pontos, a Fiorentina assume a nona colocação, cinco atrás da Atalanta, que está em sétimo e fecha a zona de classificação à competições europeias. Já o Sassuolo, que não vence desde 24 de outubro, segue em 16º, com 16.

A Fiorentina volta a campo na quarta-feira (12) pelas oitavas de final da Copa da Itália diante da Sampdoria, às 14h, novamente no Artemio Franchi. Pelo Italiano, a Viola encara a Roma, na capital, no próximo domingo (15), às 16h45. No mesmo dia, às 8h30, o Sassuolo recebe a Lazio. Partidas no horário de Brasília.