Danilo garante vitória da Juventus nos minutos finais sobre Udinese na Serie A

Na tarde desse sábado (07), a Juventus recebeu a equipe da Udinese em partida válida pela Serie A. O gol da Juve veio apenas no final da partida com o lateral Danilo, que atuou como zagueiro.

A Udinese começou o jogo pressionando a Juve ocupando o campo de ataque sem deixar a vecchia signora respirar e ter tranquilidade. Apesar da pressão, a primeira chance de gol foi dos donos da casa com o zagueiro Rugani que tentou finalização de primeira e mandou por cima do gol. Di Maria cruzou ótima bola em falta e novamente Rugani apareceu bem no ataque e exigiu milagre do goleiro Silvestri salvando a Udinese de levar o primeiro gol.

No início da segunda etapa, Moise Kean pegou sobra dentro da área após boa jogada de Di Maria e tentou voleio mas mandou por cima do gol. As chances vinham sendo poucas na partida, mantendo o padrão dos jogos da equipe comandada por Allegri nessa passagem pela equipe zebrette.

Rabiot invadiu a área e finalizou com muito perigo com a bola cruzando toda a extensão da área. No apagar das luzes, Chiesa conseguiu boa jogada e cruzou na medida para encontrar Danilo, que teve o trabalho de empurrar no meio da área para as redes e decretar a vitória da Juve.

Classificação

Com a vitória por 1 a 0, a Juventus assumiu provisoriamente a segunda colocação com 37 pontos conquistados, 4 atrás do Napoli que ainda joga na rodada. Enquanto a Udinese segue com 25 pontos na oitava posição.