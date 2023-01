Em jogo agitado, Barcelona derrota Atlético de Madrid e permanece na liderança de LaLiga

No fechamento da rodada neste domingo (08), o Barcelona foi até a capital da Espanha e derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0, no Estádio Cívitas Metropolitano, com gol do Dembelé, válido pela LaLiga.

Com o resultado, o Barcelona engatou o sétimo jogo sem derrota, chegou aos 41 pontos e continua na liderança, com três pontos a mais que o Real Madrid. O Atlético de Madrid continua com 27 e agora, na quinta colocação. Se terminasse hoje, estaria fora da próxima Champions League.

O jogo

O confronto começou animado. Logo aos três minutos, a bola sobrou para Ansu Fati dentro da área, que bateu e Savic chegou na hora certa para bloquear. Aos cinco, Koke recebeu passe de Barriors, que dominou e soltou um foguete. O goleiro do Barcelona segurou.

O Barça abriu o placar aos 21'. Jogada bem trabalhada! Pedri avançou pela direita e tocou para Gavi, que ajeitou para Dembelé chegar batendo de primeira para abrir o placar para o Barcelona. Aos 23', após recuo errado, Pedri ficou com a bola, entrou na área e na hora da finalização, foi bloqueado.

O Atlético de Madrid passou a crescer no jogo e dominar as ações. Aos 32', após cruzamento na área, Giménez subiu mais alto que a defesa do Barcelona e cabeceou. A bola passou muito perto do gol. Os donos da casa quase empataram aos 41', Griezmann ficou com a bola dentro da área e finalizou no ângulo. O goleiro Ter Stegen fez um milagre salvando o Barcelona.

No segundo tempo, o Atleti permaneceu criando jogadas, mas a primeira oportunidade foi do Barcelona. Aos 61', Dembelé recebeu lançamento pela direita, entrou na área e bateu cruzado. A bola passou perto do gol.

Aos 75', Griezmann aproveitou vacilo da defesa do Barcelona e finalizou, mas mandou para fora. No fim do duelo, já nos acréscimos, ainda deu tempo de duas expulsões. Savic e Ferran Torres se desentenderam e receberam vermelhos direto.