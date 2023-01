Gareth Bale anuncia aposentadoria do futebol aos 33 anos

Com 33 anos, o atacante galês Gareth Bale anunciou sua aposentadoria do futebol na manhã desta segunda-feira (9). O jogador estava no Los Angeles FC, equipe campeã da Major League Soccer, há apenas seis meses.

Bale é um dos maiores ídolos da história recente do Real Madrid, clube em que conquistou cinco taças da Champions League, e também da seleção de País de Gales. O atacante publicou duas cartas de despedida do futebol emocionantes, uma delas somente para a seleção.

“Minha decisão de me aposentar do futebol internacional foi, de longe, a mais difícil da minha carreira”, definiu o atacante.

Por País de Gales, o atacante realizou 111 partidas e marcou 40 gols. Bale é quem mais vestiu a camisa da seleção e é o maior artilheiro. A última partida dele por Gales foi na última Copa do Mundo. Essa foi a primeira Copa que Bale disputou.

Carreira

Gareth Bale começou a carreira como lateral-esquerdo no Southampton, em abril de 2006. No ano seguinte, foi vendido para o Tottenham, onde se transformou em um atacante muito incisivo e ficou até 2013. Depois, se transferiu para o Real Madrid, por 101 milhões de euros.

No clube merengue, ele formou um dos trios de ataques mais vitoriosos da história, o BBC, com Benzema e Cristiano Ronaldo. Juntos eles ganharam quatro Champions League. Em 2020, o atacante voltou ao Tottenham por empréstimo, mas teve uma tímida passagem. Na última temporada, Bale voltou a vencer a Champions League, porém durante toda temporada jogou apenas sete partidas e fez um gol.

Nos últimos seis meses, o galês estava no LAFC, onde participou de 14 partidas e fez três gols, um deles decisivo para o clube ser campeão da MLS. Durante toda a carreira, o atacante jogou 664 partidas e fez 225 gols.

Ao todo, Gareth Bale ganhou 17 títulos na carreira. Confira todos: