Manchester City atropela Chelsea e garante vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra

Não viu a cor da bola. O Chelsea foi até Manchester neste domingo (08) para encarar o City em duelo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra, mas o resultado foi um baile dos donos da casa, que fizeram 4 a 0 com três gols em sequência.

O resultado classificou o Manchester City para a próxima fase da Copa da Inglaterra para encararArsenal ou Oxford, que se enfrentam nesta segunda-feira.

O Chelsea teve a situação agravada e a pressão sobre o técnico Graham Potter começa a esquentar ainda mais, já que o time foi eliminado pelo próprio Manchester City da Copa da Liga Inglesa, está em 10º na Premier League e agora deu adeus ao segundo torneio ainda no início do ano.

O jogo

O confronto começou muito agitado. Aos 23', Mahrez abriu o placar para o Manchester City. Aos 29', depois de revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti e Julián Álvarez marcou o segundo gol. Oito minutos depois, Phil Foden anotou o terceiro depois da assistência o lateral Walker.

Na etapa final, o jogo ficou mais morno e os dois times com dificuldades na criação de jogadas. Na reta final da partida, o City teve outro pênalti a favor e Mahrez decretou a goleada da equipe de Pep Guardiola.

Próximos jogos

O Manchester City volta a jogar na próxima quarta-feira (11), contra o Southampton, fora de casa, às, 17h, pela Copa da Liga Inglesa.

O Chelsea só volt a jogar na quinta-feira (12), às 17h, contra o Fulham, fora de casa, pela Premier League. Já o City, só entra em campo novamente pela liga nacional no sábado (14), contra o Manchester United, em Old Trafford, às 9h30.

Sorteio da Copa da Inglaterra

O City encara Arsenal ou Oxford, que ainda vão duelar. Do Big Six, o Manchester United recebe o Reading em Old Trafford, o Tottenham duela contra o Preston North End, fora de casa, enquanto o Liverpool fará o replay contra o Wolverhampton longe dos seus torcedores. Caso passe, pegará o Brighton, fora de casa.