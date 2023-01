Pela Premier League, Newcastle fica no empate com Crystal Palace fora de casa

Em duelo de times opostos na classificação, o Newcastle visitou o Crystal Palace neste sábado (21) no Selhurst Park Stadium e ficou no empate sem gols, em duelo válido pela 21º rodada da Premier League.

O resultdo foi ruim para os dois times. O Crystal Palace chegou ao quinto jogo sem vitória, com um histórico de eliminação na FA Cup e se aproximando da zona do rebaixamento. A equipe de Londres tem 24 pontos, sete a mais que o Bournemouth, que tem 17 e é o primeiro dentro da zona da degola.

O Newcastle chegou aos 39 pontos, os mesmos do Manchester United, que enfrentará o Arsenal neste domingo (22). A equipe abriu seis pontos em relação ao Tottenham, que ocupa a quinta colocação.

Além disso, o técnico Eddie Howe quebrou um recorde dentro do futebol nacional da Inglaterra. É o primeiro treinador inglês que chega a 15 partidas invicto na primeira divisão desde 1995. Neste período, a equipe venceu nove e empatou seis vezes. O Newcastle seguiu apertando, mas sem sucesso ofensivo, terminando o jogo empatado sem gols.

Tudo igual

O Newcastle começou melhor. Aos cinco minutos, Willock fez jogada individual pela esquerda e cruzou na segunda trave para Almirón chegar batendo direto para fora. Aos 13', Burn recebeu passe dentro da área e finalizou sem jeito para o gol. Guaita defendeu sem dificuldades.

Aos 19', Joelinton recebeu dentro da área com muita liberdade, mas finalizou fraco. Os visitante seguiram apertando. Aos 35', Joeliton ficou com rebote dentrod a pequena área e mendou uma bomba, para a grande defesa do Guaita.

Aos 72', o grande lance do confronto. O Newcastle saiu jogando errado e a bola ficou com o Palace dentro da área. Mateta soltou um foguete, a bola tinha direção do ângulo, mas Pope fez um milagre.

Próximos jogos

Agora, as equipes se dividem em foco nas competições. O Newcastle volta a jogar na próxima terça-feira (24), às 17h, contra o Southampton fora de casa, pela semifinal da Copa da Liga.

O Crystal Palace só entra em campo novamente no próximo sábado (04), às 12h, contra o Manchester United em Old Trafford, válido pela Premier League.