Em preparação para volta do Campeonato Austríaco, Adriel destaca momento: “Temporada muito forte"

Com o Campeonato Austríaco paralisado desde novembro devido a Copa do Mundo e a pausa de inverno, as equipes de futebol do país começam a realizar a intertemporada, visando o retorno da liga em fevereiro. O brasileiro Adriel, de 25 anos, faz parte do elenco do Austria Lustenau, oitavo colocado da competição. O jogador comentou como está sendo a preparação para a volta dos jogos no local.

"Está sendo uma temporada muito forte, tanto nos treinos quanto nos jogos. Estou me recuperando fisicamente, com uma preparação muito boa para o retorno da liga , seguindo o cronograma do clube para uma rotina bem intensa. Vou seguir dando o meu melhor e ajudar o máximo a equipe, em busca dos nossos objetivos no restante da temporada”, disse Adriel.

O brasileiro está em seu segundo ano no clube austríaco. Na última temporada, o atleta ajudou o clube a conquistar o título da segunda divisão do país. Adriel também falou sobre o período de adaptação na Áustria .

"Já me sinto adaptado, mas sempre ciente que posso estar sempre melhorando, tanto no futebol, entendendo o que o treinador deseja de mim, como na língua do país, para se adaptar cada vez mais ao ambiente e a cultura da Áustria", comentou.

O Austria Lustenau volta a campo pelo Campeonato Austríaco no dia 11 de fevereiro, quando enfrenta o Red Bull Salzburg, líder da competição.