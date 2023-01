Joelinton marca e Newcastle sai na frente na semifinal da Copa da Liga

No jogo da ida do primeiro confronto da semifinal da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (24), o Newcastle foi até o St Mary's Stadium e venceu o Southampton por 1 a 0, com gol do brasileiro Joelinton.

Com o resultado, o Newcastle abriu vantagem no confronto e pode até empatar no jogo da volta, que ainda assim, estará classificado para a final da competição.

Quem passar deste duelo, enfrenta o vencedor de Nottingham Forest e Manchester United, que se enfrentam nesta quarta-feira (25), no City Ground, em Nottingham.

O jogo

Os primeiros minutos ficaram marcados pela disputa territorial. O Newcastle chegou pela primeira vez aos 34', quando Trippier desceu pela direita e cruzou na segunda trave, para Willock finalizar de primeira e mandar por cima do gol.

Joleiton, autor do gol, chegou a marcar aos 39', mas foi marcado lance irregular. Willock desceu pela esquerda, cortou o zagueiro e finalizou. Bazunu fez um milagre e depois da confisão, o brasileiro mandou para o fundo da rede, onde o gol foi anulado.

Os visitantes começaram a etapa final no ataque. Aos 46', Almirón desceu em velocidade pela esquerda e cruzou para Longstaff, que chegou batendo de primeira direto para fora.

A primeira grande chance perdida aconteceu aos 52', quando Almirón cruzou, a bola desviou e ficou livre para Joelinton dentro da pequena área e com o gol aberto, mas o brasileiro mandou para fora, desperdiçando uma chance incrível.

Do meio para o fim do segundo tempo, a partida ficou aberta. Aos 64', Che Adams entrou sozinho na área e finalizou, mas Pope fez uma grande defesa. Che Adams parou no Pope novamente aos 66', depois da cobrança de falta na área e a bola ter ficado livre. O atacante finalizou e o arqueiro do Newcastle defendeu.

Aos 72', Isak fez grande jogada pela direita, deixou a marcação pelo caminho e cruzou para Joelinton, que livre dentro da área e com o gol aberto, mandou para o fundo do barbante. O Southampton chegou a empatar dois minutos mais tarde com Armstrong, mas depois da conferência do VAR, o árbitro anulou o gol dos Saints.

A situação dos donos da casa ficou ainda pior quando Caleta-Car foi expulso depois da falta cometiada. A equipe ficou com 10 em campo e teve ainda mais dificuldades para criar oportunidades na reta final.

Com um a mais, o Newcastle ainda criou uma grande oportunidade. Aos 94', Isak recebeu passe em profundidade, driblou o goleiro Bazunu e sem ângulo finalizou na rede pelo lado de fora.

Próximos jogos

Os dois times seguem com focos diferentes nas próximas partidas. O Newcastle só volta a jogar na partida da volta da Copa da Liga, na próxima terça-feira (21), no St James' Park.

O Southampton deixa a Copa da Liga de lado e foca na outra copa, a FA Cup. A equipe recebe o Blackpool no próximo sábado (28), às 12h, no St Mary's Stadium.