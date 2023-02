Vinicius Belotti comenta sobre adaptação no futebol Búlgaro

O lateral Vinicius Belotti (23) atua no futebol búlgaro desde junho de 2022. Com passagens pelo Spartak Pleven e FC Sevlievo, o jogador diz que já está adaptado ao país, porém ao chegar na Bulgária, encontrou dificuldades.

“Eu tive um pouco de dificuldade na adaptação devido a culinária. Antes de chegar na Bulgária, eu estava jogando na Itália, então foi um pouco complicado, eles têm outro tipo de comida. Porém o maior desafio que enfrentei aqui foi uma lesão que tive no tornozelo. No meu segundo jogo, rompi alguns ligamentos e fiquei quase dois meses parado. Todos sabem que a maior dificuldade para um jogador é ficar parado, sem jogar. Então esse período que fiquei fora, foi bem difícil. Hoje estou completamente adaptado, recuperado e focado no futebol, para desenvolver meu melhor dentro de campo.”

O brasileiro diz que o ritmo de jogo na Bulgária depende muito do físico dos atletas e destaca algumas características do país.

“O futebol da Bulgária é bem diferente. Fazendo uma comparação com os outros países que joguei, que foi Itália e Portugal, o futebol búlgaro exige mais força, é um jogo de muito mais contato físico. Outro fator interessante da Bulgária é o fanatismo do torcedor. Eles são muito apaixonados no futebol, não é um país tão grande, mas eles realmente vivem o clube que torcem. Fora que a qualidade de vida do país é muito boa.”

Comparando o calendário do futebol brasileiro com o búlgaro, Vinicius comenta que a quantidade de jogos é menor, muito devido o número de campeonatos existentes.

“No Brasil acaba tendo mais jogos, pois a quantidade de campeonatos é maior. Existe os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, copa do Brasil, dependendo do time, tem a sul-americana, a Libertadores. Aqui, não, nós jogamos só o campeonato búlgaro e a copa da Bulgária, que é uma copa bem mais curta. Outro fator comparativo é a quantidade de clubes, no Brasil tem muito mais times do que na Bulgária.”

Seu vínculo com o Spartak Pleven chegou ao fim em dezembro de 2022. Vinicius ressalta que algumas propostas estão chegando, mas visa a sequência no futebol búlgaro.

“Meu objetivo na Bulgária é atingir um maior nível físico e mental para alcançar o meu melhor futebol, chegar em um clube da primeira divisão, que esteja na Champions League, Europa League. É o sonho de qualquer atleta disputar campeonatos como esses”, concluiu Belotti.