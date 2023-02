Raphinha marca, Barcelona vence Sevilla e aumenta vantagem na liderança de LaLiga

Em confronto válido pela 20º rodada de LaLiga, neste domingo (05), o Barcelona recebeu e venceu Sevilla no Camp Nou por 3 a 0, com gols do Jordi Alba, Gavi e Raphinha.

O Barcelona a 15 jogos sem perder na temporada, incluindo todas as competição. O Barça agora tem oito pontos a mais que o Real Madrid, que perdeu neste domingo (05) para o Mallorca fora de casa. O Sevilla continua com 21 pontos e muito próximo da zona do rebaixamento, com apenas dois a mais que o Cádiz, primeira equipe dentro da zona da degola.

O jogo

O primeiro lance perigo aconteceu aos 16', quando Lewandowski recebeu lançamento, saiu na cara do Bono e finalizou, mas a defesa tirou. Um minuto depois, Ronald Araújo desviou de cabeça após cobrança de escanteio e mandou para fora.

Na etapa final, o jogo mudou de intensidade e passou a ter muitas oportunidades. Aos 57', Kessié achou passe para Jordi Alba, que recebeu em velocidade e com liberdade, para bater na saída do goleiro Bono e abrir o placar no Camp Nou.

Os donos da casa chegaram novamente aos 70'. Raphinha fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro na segunda trave para Gavi, que completamente livre de marcação, bateu para anotar o segundo gol do Barcelona.

Aos 78', Jordi Alba cruzou na área e Raphinha apareceu para completar para o fundo do gol e anotar o terceiro do Barcelona, para dar números finais ao duelo na Espanha.

Problema para o Barcelona...

No fim, o problema para o Barcelona se tornou o volante Busquets, que saiu do jogo sentindo dores e de acordo com algumas informações da Espanha, o jogador ficará entre duas ou três semanas de fora, perdendo jogos importantes, inclusive, o duelo diante do Manchester United, pela Europa League.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada de LaLiga. O Sevilla entra em campo no próximo sábado (11), às 14h30, em casa. O Barcelona atua no domingo (12), às 17h, fora de casa contra o Villarreal.