Federação da Turquia suspende eventos esportivos após terremoto

A Federação da Turquia suspendeu os jogos do Campeonato Turco, que acontecia nesta quarta-feira (8), em virtude do terremoto que matou mais de 1600 pessoas nesta segunda-feira (6). Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ministro da Juventude e Esporte do país, suspendeu também todos os eventos esportivos.

“Devido à perda de vidas e feridos e aos contínuos esforços de busca e resgate como resultado do terremoto que foi sentido em muitas províncias, especialmente em Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya e Şanlıurfa, cujo epicentro é Kahramanmaraş; hoje, o queKredi Ümraniyespor- Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1st League Eyüpspor-Bodrumspor e TFF 2nd League todos os jogos planejados para quarta-feira, 8 de fevereiro, foram adiados para uma data posterior”, disse o comunicado da Federação.

"Todos os eventos esportivos nacionais a serem realizados em nosso país foram suspensos até novo aviso. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD. Mais uma vez, transmito meus melhores votos aos nossos nação amada”, disse o ministro em suas redes sociais.

Fenerbahçe e clubes da Turquia se pronunciam

Principal time do país, o Fenerbahçe publicou uma nota lamentando o ocorrido, sobretudo na cidade de Kahramanmaraş, O terremoto foi sentido em outras cidades e na Síria.

"Desejamos a misericórdia de Deus para nossos cidadãos que perderam suas vidas no terremoto ocorrido em Kahramanmaraş e sentido em muitas cidades, e desejamos uma rápida recuperação aos nossos cidadãos feridos”, disse em nota.

O Galatasaray e outros clubes turcos desejaram forças para todo seu povo.

Entenda o ocorrido

O episódio ocorreu às 4h17 no horário local (22h17 em Brasília). Imagens publicadas nas redes sociais mostraram os primeiros estragos do terremoto, com o desabamento de algumas construções. A transmissão da rede de TV estatal TRT mostrou o desespero dos moradores.