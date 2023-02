Goleiro é vítima fatal de tragédia na Turquia

O goleiro do Malatyaspor, Eyüp Türkaslan, não resistiu ao terremoto na Turquia nesta segunda-feira (6), e faleceu. Com ele, são mais de duas mil vítimas que não resistiram à tragédia no país. O técnico do clube, Yilmaz Vural, ainda afirmou que a esposa do atleta foi retirada com vida dos escombros.

Ahmet Eyüp Türkaslan ficou no banco de reservas na derrota do Malatyaspor por 5 a 1 para o Rizespor, no sábado passado (4), pela 22ª rodada do Campeonato Turco.

"Dei à equipe dois dias de folga após o jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya. Apenas o nosso segundo goleiro, Ahmet Eyüp Türkaslan, estava lá. Eles salvaram a mulher dele. Estou arrasado" disse o treinador.

Outras vítimas na Turquia

Outros jogadores podem estar entre as vítimas. As equipes de busca tentam localizar ainda o ex-Chelsea Christian Atsu e Onur Ergün, do Hantayspor. O diretor de futebol do clube, Taner Savut, e o intérprete, Emre, também estariam entre as ruínas. William Arão, ex-jogador do Flamengo e hoje no Fenerbahçe informou saber sobre jogadores soterrados.

Dois hospitais desabaram na província de Hatay, que fica ao sul de Kahramanmaras. Enquanto isso, o Yeni Malatyaspor, onde Turkaslan joga, compartilhou uma foto do goleiro com a legenda “Nossas orações estão com você”. O clube ainda fez outra publicação, comunicando a morte do atleta.

Dentre às vítimas, 14 jogadoras do time feminino de Vôlei, Hatay, estão desaparecidas. Jogadores do masculino já se mobilizaram para encontrar, com vida, as companheiras.